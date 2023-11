Découvrez la 3e édition de Zartizan Péi le 11 novembre au port de plaisance de St Gilles !

Que vous soyez un amateur passionné d’art ou simplement curieux de découvrir de nouveaux trésors, « Zartizan Péi » au port de Saint-Gilles est l’endroit idéal pour vous. Cet événement n’est pas uniquement un marché artisanal ordinaire, c’est l’occasion de rencontrer les artisans et leur savoir-faire authentique.

Pour la première fois, venez découvrir pas moins de 60 artisans locaux venus exposer fièrement leurs créations uniques et faites-main ! En plus de cette exposition, préparez-vous à aux showcase de: Trio Métiss et Sista Flo ! Leurs performances et leurs mélodies ajouteront une touche spéciale à cette journée.