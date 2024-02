Cyrille Melchior sensibilise Édouard Philippe au grand chantier du Musée de Villèle

Le bruit sourd des marteaux, celui plus strident des visseuses et découpeuses en tout genre, des transpalettes qui passent et repassent… A la veille de l’ouverture de la 60e édition du Salon international de l’Agriculture (SIA), le samedi 24 février, les exposants réunionnais croisent toutes les entreprises qui œuvrent à transformer le parc expositions de la Porte-de-Versailles en une fabuleuse vitrine du savoir-faire et des terroirs français. Et les premiers arrivés sont les plus impatients.