Cyrille Melchior salue le travail du Consul général de Chine avant son départ

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, a rencontré ce jeudi 8 août 2024 le Consul général de Chine à La Réunion Wang Xiangyang qui quittera ses fonctions le 20 août prochain. L’occasion de saluer le « travail remarquable » et « le sens de l’écoute » du représentant de la République populaire de Chine qui a poursuivi ces dernières années le travail de ses prédécesseurs visant à renforcer les liens et la coopération entre notre île et la Chine.

Cela s’est notamment traduit par l’organisation des traditionnelles festivités du nouvel an chinois et de la célébration, en mai dernier, du 60ème anniversaire de l’établissement des relations entre la République populaire de Chine et la France. Un événement qui s’est traduit localement par la tenue d’une manifestation à l’Hôtel du Département et le vernissage d’une exposition de photographes Chinois.

Le passage de Wang Xiangyang à La Réunion a aussi été marquée par de nouvelles perspectives de coopération à bâtir entre le Département et la Chine, notamment dans les domaines de la culture et du sport.