Cyrille Melchior rencontre la Présidente de la CNAF

Un partenariat renforcé pour un service public de la petite enfance efficace et performant

Le Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior a rencontré ce lundi 26 août 2024 la Présidente de la CNAF (Caisse nationale d’allocations familiales) Isabelle Sancerni, actuellement en déplacement sur l’île. Elle était accompagnée de Christine Torres, Sous-Préfète déléguée à la cohésion sociale, et du Président de la CAF Réunion, Harry Claude Morel.

En tant que chef de file de l’action sociale, le Conseil départemental noue un partenariat étroit dans le cadre des missions d’accompagnement des publics, tout particulièrement en matière de petite enfance où CAF et Département siègent au sein du Conseil départemental des services aux familles où ils travaillent à la mise en place du futur service public de la petite enfance (SPPE).

Le service public de la petite enfance a été annoncé par le Gouvernement lors du Conseil national de la refondation de novembre 2022. Au niveau local, plusieurs axes stratégiques sont dégagés dans le cadre de sa mise en place : le développement de l’offre d’accueil, la qualité de l’accueil, la formation des professionnels, le soutien à la parentalité, le parcours des familles, l’insertion professionnelle sociale et durable, et l’inclusion des enfants porteurs de handicap. L’occasion pour Cyrille Melchior d’évoquer les enjeux actuels, à savoir le financement des établissements d’accueil des jeunes enfants et la question de l’attractivité des métiers de la petite enfance.

Il a aussi été question de la loi « Plein Emploi » du 18 décembre 2023, qui redéfinit l’organisation des compétences en matière de petite enfance. Celle-ci prévoit notamment l’élaboration conjointe (Préfet, Département et CAF) d’un plan annuel départemental d’inspection et de contrôle des modes d’accueil du jeune enfant. Les travaux d’élaboration ont débuté en avril 2024. La loi prévoit également des compétences élargies du Président du Département dans le cadre des contrôles des établissements d’accueil de jeunes enfants.

« Je tiens à saluer la solidité du partenariat que nous avons avec la CNAF, via la CAF Réunion. Nous devons poursuivre le travail de co-construction d’un véritable service publique de la petite enfance efficace pour que les familles réunionnaises et nos marmailles puissent bénéficier d’une prise en charge et d’un accompagnement performant. Nous y travaillerons avec toute la détermination qui est la nôtre, dans une démarche de bien travailler ensemble », a souligné Cyrille Melchior.