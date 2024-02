Cyrille Melchior rencontre la ministre chargée des Outre-mer

Rencontre fructueuse à Paris avec la Ministre des Outre-mer, Marie Guévenoux pour le président du Département. Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur les nombreux défis et opportunités qui se présentent à notre île, et de discuter des projets à venir.

« La Ministre s’est montrée à l’écoute et engagée à travailler main dans la main avec nous pour répondre aux besoins spécifiques de notre territoire. Je suis convaincu que cette collaboration renforcée entre le gouvernement central et le Département de La Réunion portera ses fruits et nous permettra de réaliser de grands projets bénéfiques pour tous les Réunionnais. Restons mobilisés et unis pour l’avenir de notre île« , déclare Cyrille Melchior.