Cyrille Melchior reçoit l’ancien Premier ministre Edouard Philippe

Après avoir lui-même été reçu au Havre début octobre, Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, a reçu l’ancien Premier ministre Edouard Philippe, le mardi 20 février, à l’Hôtel du Département.

« Cet échange nous a permis d’évoquer les sujets qui préoccupent les Réunionnais et de poser un regard sur l’avenir de La Réunion », expliquait Cyrille Melchior à l’issue de cet entretien, citant le mal logement et les difficultés d’insertion. Et de continuer : « J’ai notamment dit au Premier ministre que l’ensemble des élus du Département s’inscrivent dans une vision apaisée de l’avenir de l’île. »

Edouard Philippe, qui n’avait pu venir à La Réunion quand il était Premier ministre, indiquait être venu pour rencontrer les habitants de l’île, découvrir ses problèmes mais également ses opportunités. « Je suis venu comprendre ce sur quoi nous pouvons travailler ici » concluait-il.