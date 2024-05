Cyrille Melchior nommé membre du Comité National Romain Jacob

Le Président du Conseil départemental Cyrille Melchior a rencontré 27 mai Pascal Jacob, président de l’association Handidactique et créateur de la Charte Romain Jacob. L’occasion pour Cyrille Melchior de saluer son « travail acharné » pour promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap.

A l’occasion des échanges, le Président du Département a accepté de devenir membre du Comité National Romain Jacob. Ce comité a pour mission de promouvoir des initiatives en faveur de l’égalité des chances et de défendre les droits des personnes en situation de handicap. « Je suis déterminé à contribuer activement à ces efforts, en apportant notre expérience réunionnaise et en travaillant à la mise en œuvre de projets concrets et impactants », a déclaré Cyrille Melchior.