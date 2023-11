Cyrille Melchior défend la production agricole réunionnaise

A l’occasion de son déplacement à Paris pour le Comité interministériel des outre-mer (Ciom), Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, a fait découvrir aux personnalités politiques présentes à ce rendez-vous, et au préfet de La Réunion Jérôme Filippini, la nouvelle boutique installée au rez-de-chaussée des locaux de la Collectivité, au 21 rue du Renard, dans le 4ème arrondissement de la capitale.

« Nout Kaz A Paris », ouverte le 26 octobre, est en effet une nouvelle adresse qui défend l’excellence réunionnaise. Sur 160 m², elle propose des produits du terroir à la diaspora de l’île, mais également à tous ceux qui veulent découvrir les fruits et préparations qui en font la renommée. La boutique a été créée en partenariat entre la SCA Fruits de La Réunion, spécialisée dans l’exportation des fruits, et l’Union des Transformateurs Agroalimentaires de La Réunion (UTAR) regroupant de nombreux artisans qui proposent des confitures, des piments et achards, des rhums arrangés…

La nouvelle société constituée par ces deux opérateurs a été retenue après l’appel à projet lancé par la Collectivité l’an passé. On doit y trouver une gamme très étendue de nos productions, avec un accent particulier mis sur les adhérents de la marque départementale « 100% La Réunion ».

« Notre Collectivité a voulu donner une nouvelle dimension au site de l’antenne de Paris en donnant l’opportunité à des acteurs économiques, de pleinement contribuer à la valorisation des produits réunionnais, expliquait Cyrille Melchior. Le Département en fait d’ailleurs un cheval de bataille, à travers une politique agricole ambitieuse qui vise à soutenir les agriculteurs et producteurs réunionnais, en valorisant le terroir ainsi que le savoir-faire agricole de notre territoire. » Et de conclure : « Cette boutique reflète tout simplement l’âme réunionnaise ».