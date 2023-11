Création du collectif « Santé Hôpital Réunion »

Un collectif de personnel médical a été créé. Son but : "permettre une action syndicale pour défendre l'établissement contre l'injustice d'un accompagnement financier inapproprié et pour nous donner les moyens de réaliser les projets indispensables à la prise en charge de la population réunionnaise".

Le communiqué :

Le Collectif Santé Hôpital Réunion (CSHR) a été créée le 15 novembre 2023 lors de son Assemblée générale constitutive.

Le CSHR est un collectif de personnels médicaux travaillant au CHU de La Réunion créé pour répondre à la situation économique de l’établissement afin de défendre la qualité des soins et les projets prévus par le Projet Médico soignant et s’opposer à tout plan d’austérité totalement injustifié et contre-productif.

Contexte : Le CHU accuse un déficit de 50 millions d’euro qui entraine un retard de paiement des charges sociales du personnel de 35 M euro. Sur ces 50 M euro, 35 M au moins sont liés à des surcouts structurels conséquence du caractère ultra marin du CHU : la sur rémunération de 53% des PNM et de 40% des PM, le prix du fret, le surcout des fournitures : 30 M euro. 15 M euro supplémentaires sont liés au surcout des evasans de Mayotte. Enfin, 10 M euro supplémentaires représentant les MIG liées aux activités de référence ne sont pas financées par l’état.

S’y ajoutent comme pour tous les CHU de France la sous compensation de l’inflation et de la non compensation des mesures salariales Ségur.

Le CHU de La Réunion, qui est un des rares CHU de France à être en croissance au sortir de la crise COVID (+5%) devrait être au moins à l’équilibre. Or, du fait du déficit structurel, plus la croissance est forte, plus on embauche, plus le déficit se creuse.

Les projets prévus au PMS sont suspendus ainsi que la plupart des opérations immobilières pourtant indispensables en période de crise capacitaire. Le remplacement des personnels absents devient difficile. Une motion dans ce sens a été votée par la CME le 27 octobre 2023.

Le ministre de la Santé a accordé le 14 novembre 2023 trois points de coefficient géographique sur les 7 demandés. Il s’en suit un financement annuel pérenne de 15 M euro par an supplémentaire. Si l’augmentation de ce coefficient est à saluer car historique, il ne répond pas aux besoins du CHU de La Réunion et au moins 20 M euro par an sont encore à trouver. Les OS des PNM sont décidés à poursuivre la lutte.

L’AG de ce jour, qui a réuni 64 personnes du personnel médical entre 12h30 et 13h30, décide :

D’élire Peter von Theobald comme organisateur et contact du collectif

De créer un bureau de porte-paroles responsables du collectif et élection de ses membres

De demander à être reçu par le directeur de l’ARS pour discuter des lignes de subvention manquantes

De faire une campagne d’information et de sensibilisation interne en direction du PM et des représentants des usagers

D’informer les médias et les politiques de la création du collectif et de sa motivation

De prendre contact avec les OS des PNM pour des actions communes

De réfléchir à une journée de grève dans un délai proche si aucune évolution n’est confirmée.