Coups de couteau : « Elle n’avait pas d’autre solution pour s’en sortir, c’était soit elle, soit lui »

Les faits se sont déroulés le 5 juillet dernier dans la commune de de Sainte-Suzanne. Quand les gendarmes interviennent dans la nuit pour des violences conjugales, ils ne se doutent pas que la victime est, pour cette fois, l’ex-conjoint. En effet, à leur arrivée, ils constatent qu’un homme a reçu deux coups de couteau : un à l’œil et le second dans le dos. Pour autant, la victime refuse de déposer plainte. Il s’agit d’une dispute entre ex-conjoints qui a dégénéré. Le couple est séparé, mais ont une fille en commun. Alors qu’elle déménage, elle accepte son aide ce jour-là, d’autant plus qu’il proposait de ramener à manger pour les enfants, madame en ayant deux d’une autre union. Tout s’est bien passé dans la journée, mais l’ex-conjoint ayant passé la soirée à boire, les choses se sont gâtées.

Tout est parti lorsqu’il a commencé à l’insulter. Les paroles se sont ensuite transformées en violences physiques. Il met d’abord la main sur son visage, mais elle ne se laisse pas faire. Alors qu’elle a accepté qu’il dorme chez elle, il va dans la chambre des enfants prendre leur couverture, car il a froid. Elle tente de l’en empêcher, il la pousse et la jette au sol. Elle se relève et tente de partir avec ses enfants, mais il la bloque. Outre les menaces de mort et les insultes, il en vient à sortir son sexe et la menace d’uriner sur elle et sur les enfants. Elle réussit alors à sortir, mais revient, car elle n’a pas de téléphone pour appeler les gendarmes et que les voisins ne l’entendent pas. Lors d’un énième ralé-poussé à trois heures du matin, alors qu’elle tente de partir, il la frappe, lui tire les cheveux et la maintient devant leur fille. N’en pouvant plus, alors qu’elle s’était saisie d’un couteau pour le menacer afin qu’il arrête, elle lui porte un premier coup au niveau de l’œil et un second dans le dos. Alerté par les cris, un voisin appelle les gendarmes.

Se rendant compte des blessures qu’elle vient de lui infliger, elle appelle les secours. Très alcoolisée, la victime est emmenée au CHU. La mère de famille est placée en garde à vue le matin à 8 heures alors que les trois enfants sont placés. Elle est finalement jugée en comparution immédiate après un mois de détention provisoire, la première audience ayant été renvoyée à sa demande pour préparer sa défense. « Je regrette mon acte. J’ai perdu mes enfants à cause de ça et j’ai pris conscience que la violence est pénalisée, mais je n’ai fait que me défendre. C’est de la légitime défense« , explique la prévenue à la barre.

En effet, son ex-conjoint, qui aurait pu être à ses côtés pour violences, a déjà été condamné deux fois pour l’avoir frappé. Il indiquera aux gendarmes ne se souvenir de rien, tant il avait bu. L’enquête montrera qu’il était également violent avec l’ainée de madame. « J’ai voulu lui faire peur, ce n’était pas la chose à faire, mais ce n’était pas volontaire« , insiste la prévenue, qui demande au tribunal de la laisser revoir ses enfants.

« Il n’en demeure pas moins qu’elle a agi de manière disproportionnée«

« Il est venu pour l’aider, apporte de l’alcool, mais ne se souvient plus de ce qu’il s’est passé« , confirme la partie civile qui insiste sur le fait que son client « ne veut pas l’enfoncer« . La robe noire conclue : « Il n’en demeure pas moins qu’elle a agi de manière disproportionnée« . Le procureur reconnait volontiers les violences et les humiliations subies par la victime, mais reste inflexible sur un point : « Il ne s’agit pas de légitime défense« . Le magistrat met en exergue le fait « qu’elle pouvait partir » et tance « un comportement disproportionné de la prévenue en présence de leur fille, même s’il est vrai que le comportement de la victime est choquant« . Le parquet, qui indique tenir compte de tous les éléments du dossier, requiert une peine de 3 ans de prison dont 18 mois de sursis probatoire avec maintien en détention.

« Elle n’avait pas d’autre solution pour s’en sortir, c’était soit elle, soit lui« , répond avec vigueur Me Catherine Moissonnier pour la défense, avant d’insister : « Comment on fait quand on est une femme et qu’on a affaire à quelqu’un de complètement soul et sous zamal ? Je vous demande de considérer la légitime défense, car elle venait d’être frappée. Il l’a ensuite bloquée avec ses bras pour l’empêcher de bouger au moment où elle lui porte les coups de couteau. Ce sont des faits graves, mais 3 ans pour une personne qui n’a pas de casier, ce n’est pas tenir compte du contexte. De plus, aurait aussi pu être poursuivi pour violences, mais il n’est pas là aujourd’hui. Je vous demande de considérer un partage de responsabilité quant au préjudice de la victime et de ne pas la maintenir en détention », plaide la robe noire.

À l’énoncé du délibéré par le tribunal, il apparaît que la défense ai été entendu puisque la prévenue est condamnée à 24 mois de prison entièrement assorti d’un sursis probatoire, le tout assorti d’obligations de soins et d’indemniser la victime ainsi qu’une interdiction de contact. Le tribunal ne retient pas l’état de légitime défense, mais prononce un partage de responsabilité pour le préjudice subi. Comprenant qu’elle va quitter sa cellule de Domenjod, la prévenue fond en larmes à la barre.