Coup d’envoi du Brevet ce lundi

Le Brevet des collèges est un examen clé pour les élèves de troisième, qui signe leur entrée dans le monde des examens à venir. Ce diplôme, sans conséquence sur la suite de leur scolarité, permet d’évaluer leur culture générale, leurs connaissances et leurs compétences acquises tout au long de leurs années au collège. Les épreuves commencent à 10h00 avec le Français et se poursuivront sur deux jours, incluant des matières telles que les mathématiques, l’histoire-géographie, les sciences et les langues vivantes.

Cette année, 14.137 candidats sont inscrits pour passer le DNB dans l’académie de La Réunion. Ils sont répartis en deux séries : 11.958 pour la série générale et 2.179 pour la série professionnelle. Les épreuves orales ont déjà eu lieu entre le 15 avril et le dernier jour des examens écrits, selon le calendrier de chaque établissement.

Les Épreuves en Détail

Lundi 1er juillet :

10h00 – 11h30 : Français (grammaire, compétences linguistiques, dictée)

11h45 – 13h15 : Français (rédaction)

15h30 – 17h30 : Mathématiques

Mardi 2 juillet :

10h00 – 12h00 : Histoire-géographie et enseignement moral et civique

15h00 – 16h00 : Sciences (physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie)

16h30 – 18h00 : Langue vivante étrangère

En 2023, le taux de réussite au DNB pour l’académie de La Réunion était de 85,3 %, légèrement en dessous de la moyenne nationale de 89 %. Les autorités académiques espèrent maintenir ou améliorer ce taux cette année, malgré les défis posés par les conditions d’apprentissage récentes.

Une cérémonie républicaine de remise des diplômes est prévue pour célébrer les réussites des élèves au DNB et au certificat de formation générale (CFG). Elle se déroulera avant les vacances de la Toussaint et vise à reconnaître le mérite des élèves et à renforcer les liens entre les différents établissements scolaires de la région.

La préparation et le déroulement de cet examen témoignent de l’engagement des enseignants, des élèves et des familles à La Réunion pour assurer une éducation de qualité et préparer les jeunes à leur avenir.