Coup d’envoi du 55e Tour Auto ce vendredi

Cent neuf bolides sont attendus sur la ligne de départ en bas des rampes de La Montagne à Saint-Denis ce vendredi après-midi. Ils seront précédés par une vingtaine d’équipages engagés en rallye de régularité à bord de voitures de série.

La journée de vendredi démarre à 14 heures avec la mythique spéciale des Trois Bancs sur les rampes de La Montagne.

Le paddock se déplacera ensuite dans les Hauts de Saint-Paul pour la spéciale “Tête dure” à partir de 16 heures avant une pause technique au Stade Paul-Julius-Bénard jusqu’à 18h.

L’étape inaugurale s’achèvera au terme d’une spéciale sur la route de la Montagne à Ravine à Malheur qui doit commencer à 19 heures. La caravane du Tour Auto passera ensuite la nuit sur la place Sarda-Garriga à Saint-Denis après avoir parcouru 25 kilomètres en condition de course et plus de 100 km en tout sur la journée entre le Nord et l’Ouest de La Réunion.

Les routes fermées ce vendredi



– à Saint Denis de 12h30 à 17h30, fermeture de la RD41 Route de La Montagne, depuis le secteur de la Redoute jusqu’au village de La Montagne ;

– à Saint Paul de 14h40 à 19h40, fermeture du Chemin Feoga N°2 depuis l’intersection avec la Route du Maïdo, et du Chemin Hoarau à Bois de Nèfles ;

– à La Possession de 17h30 à 22h30, fermeture de la RD41 Route de La Montagne, depuis le secteur de la Ravine à Malheur jusqu’à la Ravine Infante au PR12+500.

Un Tour Auto très disputé ?



Le début de saison a été plutôt chaotique et le championnat de La Réunion des rallyes est grand ouvert. Meddy Gerville est le pilote le plus en vogue depuis le début de l’année, mais il est suivi de près par Olivier Bardeur et Mannix Hoarau.

Thierry Law-Long, qui après sa victoire au Rallye de Saint-Leu a enregistré son premier abandon lors du Rallye de Petite-Île, se retrouve à la 6e place du championnat. Le sextuple champion de La Réunion en titre aura à coeur d’obtenir le meilleur résultat lors de la course qui rapporte le plus de points dans la saison.

Le paddock se voit aussi renforcé par deux pilotes habitués aux premières places, mais qui ne sont pas engagés sur la totalité de la saison. Damien Dorseuil et Stéphane Sam-Caw-Frève, tous les deux double vainqueurs du Tour Auto, rejoignent aussi la mêlée à partir de ce vendredi.

Le Tour Auto démarre ce vendredi et s’achèvera dimanche à Saint-Denis au terme d’une course qui s’annonce haletante au vu des talents alignés sur la ligne de départ.