Convention de partenariat entre la Région Réunion, l’ARFIS OI-IRTS, l’Institut universitaire de technologie et l’Université de La Réunion

LA FORMATION DES RÉUNIONNAIS.SES : PRIORITÉ DE LA RÉGION RÉUNION

La réussite des jeunes est au cœur des priorités régionales, afin de permettre aux Réunionnais.es de se former dans les meilleures conditions, d’élever les qualifications et de répondre ainsi au mieux aux besoins en compétences des entreprises réunionnaises, nationales ou internationales.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

En matière d’enseignement supérieur et de recherche, le Schéma régional de l’Enseignement et des Formations supérieures, et de la Recherche de La Réunion (SEFORRE) approuvé par la collectivité le 16 juin 2017, a défini trois axes prioritaires :

➜ favoriser la réussite des étudiants

➜ mobiliser l’appareil régional d’enseignement supérieur et de recherche pour répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux du territoire

➜ accroître l’ouverture internationale de l’appareil régional d’enseignement supérieur et de recherche.

Dans ce cadre, la collectivité régionale s’attache à mettre en œuvre une politique ambitieuse en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche en apportant son soutien afin de contribuer aussi bien à l’élévation du niveau de qualification de la jeunesse réunionnaise qu’au rayonnement de l’Université de La Réunion dans la zone océan Indien voire au niveau national.

FORMATION PROFESSIONNELLE

La Région a fait de la formation professionnelle un levier essentiel pour le développement du territoire. La collectivité met l’accent sur la consolidation de sa position stratégique de l’écosystème de la formation en s’appuyant notamment sur le PACTE et en suivant 7 axes :

➜ consolider sa position de cheffe de file

➜ rénover l’achat de formation

➜ élever le niveau de compétences des Réunionnais.es

➜ consolider les filières sanitaires

➜ développer les dispositifs d’aide à la formation en vue de lutter contre les freins périphériques et simplifier l’obtention des bourses

➜ réinvestir le champ de l’apprentissage

➜ développer le Service Public Régional de l’Orientation (SPRO)

PROJET D’EXCELLENCE : UNE CONVENTION DE PARTENARIAT POUR UNE DOUBLE DIPLOMATION IUT/IRTS

La Présidente de la Région, Huguette BELLO, la Présidente de l’ARFIS OI – institut Régional du Travail Social de La Réunion, Jacqueline PAJIANANDY, le 1er Vice-Président de l’Université de La Réunion, Dominique MORAU, le Directeur de l’IUT de La Réunion, Richard LORION, ont signé ce 15 février à l’Hôtel de Région une convention de partenariat pour la mise en œuvre d’un programme d’excellence pour les Réunionnais.es : un projet menant à la réussite de programmes conjoints pour la délivrance d’un double diplôme, respectivement par l’IRTS et l’Université de La Réunion.

Ce projet est mené dans le cadre d’une expérimentation sur le cycle 2023-2026. Une promotion de 40 étudiants sera concernée pour l’année 2023-2024, l’année suivante, deux promotions seront concernées et enfin, trois promotions pour la troisième année.

Ce sont au total 120 étudiants qui bénéficieront de cette formation d’excellence.

L’IUT de La Réunion propose deux parcours de Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) Carrières Sociales : assistance sociale et éducation spécialisée, construits par bloc de compétences, ils sont habilités par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. L’aspect réglementé de l’exercice professionnel dans ces métiers, couplé au contexte local, ne permet pas aux étudiants diplômés d’un bachelor universitaire de Technologie (BUT) de s’insérer dans la vie active en tant que travailleur social, ce qui induit obligatoirement une poursuite d’étude avant une insertion professionnelle.

C’est pour cette raison que l’IUT de La Réunion et l’ARFIS OI-IRTS ont décidé de travailler conjointement afin de proposer un programme d’excellence pour accompagner les étudiants du Département carrières sociales de l’IUT de La Réunion ainsi que les apprenants de l’ARFIS OI-IRTS, menant à la délivrance d’un double diplôme.

Cette double diplomation va permettre aux étudiants de se préparer à des métiers qui se développent en lien avec l’évolution de la société et des problèmes qu’elle rencontre. Ces métiers sont actuellement fortement sollicités dans une conjoncture économique et sociale difficile, où se creusent des inégalités en matière d’emploi, de logement, d’éducation, de culture, de santé, d’environnement, etc.

LE PROGRAMME D’ÉTUDES

La co-diplomation d’excellence se déroulera selon le programme d’étude suivant :

➜ Programme Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) Carrières Sociales parcours Assistance sociale permettant d’accéder au diplôme d’État Assistant de service social,

➜ Programme Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) Carrières Sociales parcours Éducation spécialisée permettant d’accéder au diplôme d’État Éducateur spécialisé.

Et réciproquement :

➜ Programme Grade Licence Assistant de service social permettant d’accéder au Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) Carrières Sociales parcours Assistance sociale,

➜ Programme Grade licence Éducateur spécialisé permettant d’accéder au Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) Carrières Sociales parcours Éducation spécialisée.

L’objectif est de fixer conjointement les modalités de la double diplomation convenues entre les établissements partenaires, soit :

➜ les modalités d’inscriptions dans le programme conjoint,

➜ l’organisation et les modalités de certifications des diplômes d’État Assistant de service social et d’Éducateur spécialisé, ainsi que les évaluations des parcours BUT Assistance Sociale et Éducation Spécialisé,

➜ La validation et la délivrance des diplômes par les autorités de certification respectives.

LE SOUTIEN DE LA COLLECTIVITÉ RÉGIONALE

L’accompagnement financier prévu par la collectivité porte sur les 3 années universitaires de 2023 à 2026. Une subvention globale de 51 870 € a été votée pour la première année en faveur de l’IUT et de 58 444 € à l’IRTS.

ZOOM SUR LES OPÉRATEURS DE L’ENSEIGNEMENT

L’ARFIS – OI

L’Association de recherche et de formation en Intervention Sociale – Océan Indien (ARFIS – OI) est située à Saint-Benoît et forme les futurs professionnels du secteur social et médico-social sur des diplômes de niveau 3 à 7 (selon la nouvelle classification dite Eu), dont les diplômes de moniteur éducateur, d’accompagnant éducatif et social, d’éducateur de jeunes enfants, d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé et de conseiller en économie sociale et familiale.

L’ARFIS – OI gère trois entités :

– l’IRTS de La Réunion

– l’IRTS de La Réunion – Antenne de Mayotte,

– le CREAI – Océan Indien (Centre Régional d’Études d’Actions et d’Informations)

L’IRTS RÉUNION propose une offre de formation riche pour le développement des compétences tout au long de la vie dans le champ social, médico-social et sanitaire. Cette offre concerne tous les publics, avec ou sans qualification de départ : demandeurs d’emploi, salariés, étudiants, stagiaires de la formation professionnelle, étudiants étrangers (dans le cadre d’Erasmus+).

Elle propose la préparation aux 13 diplômes d’État en travail social (sur 2 à 3 ans), à des certifications de spécialisation élaborés avec les employeurs. Elle propose également une offre diversifiée de perfectionnements pour actualiser ou développer des compétences en situation de travail.

Les formations diplômantes sont maintenant accessibles par la voie de l’apprentissage, en plus de la voie classique et de la VAE (validation des acquis de l’expérience).

L’IRTS Réunion propose aussi l’accompagnement pour la réalisation d’actions de formation en situation de travail (AFEST).

L’INSTITUT UNIVERSITAIRE TECHNOLOGIQUE – IUT

Les Instituts Universitaires de Technologies ont été créés en 1966, en réponse à un besoin de l’économie française, manquant de cadres intermédiaires pour faire la jonction entre la conception et l’exécution des tâches professionnelles. Suite à la massification dans l’enseignement supérieur, les IUT, face à une demande croissante, proposent un débouché naturel aux bacs technologiques même si les bacs généraux n’en sont pas exclus.

Un IUT est une composante interne d’une université, impliquant activités de recherche et formation, dont l’originalité tient à l’approche professionnalisante et à la relation étroite avec les acteurs socio-économiques.

Universitaires et chargés de cours issus des milieux professionnels interviennent dans les IUT, en formation initiale, continue et en alternance sur trois ans. En 1999, les Licences Professionnelles sont créées, elles sont portées en grande partie par les IUT.

À la rentrée 2021/2022, le Bachelor universitaire de technologie (B.U.T.), formation pour une professionnalisation efficace est mis en place. C’est une licence professionnelle qui apporte avant tout à chaque diplômé les compétences nécessaires à une insertion réussie dans la vie active.

S’agissant de l’IUT de La Réunion, il est situé à Saint-Pierre, au cœur de la vallée blanche qui accueille le CHU (Centre Hospitalier Universitaire), la Technopôle sud, l’École d’Ingénieurs (ESIROI), l’UFR Santé, la caserne des pompiers et des organismes ou entreprises innovantes. Le CIRAD se trouve également à proximité du site, ainsi que le campus du Tampon qui est distant d’environ 10 km.

L’Institut propose aujourd’hui :

– 7 spécialités de bachelors universitaires de technologie (BUT) dans les secteurs secondaire et tertiaire :

• Génie Biologique

• Génie Civil – Construction Durable

• Hygiène, Sécurité, Environnement

• Réseaux et Télécommunications

• Carrières Sociales

• Gestion des Entreprises et des Administrations

• Techniques de Commercialisation

– 4 Licences professionnelles accueillant les étudiants titulaires d’un diplôme de niveau Bac+2 (ou équivalent)

– Des certificats et diplômes d’université conçus en lien avec les entreprises du secteur tertiaire (banque, assurance, gestion…) ou secondaire (agroalimentaire, biologie, réseaux et télécoms, génie civil…)

Par ailleurs, il accueille :

– 1000 étudiants en formation initiale, en alternance et stagiaires de formation continue

– 100 personnels enseignants et ingénieurs, administratifs et techniciens

– 240 enseignants issus des milieux professionnels (chefs d’entreprises, autres personnels du secteur public ou privé…)

– 6 équipes de recherche hébergées partiellement dans les locaux de l’IUT (chercheurs, doctorants…)

– Un site pilote en énergies renouvelables

L’UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

L’Université de La Réunion a été créée en 1982. Elle n’a cessé de croître au fil des années, tant en termes de population étudiante, de sites géographiques occupés que de formations proposées, de partenariats tissés avec les institutions locales, nationales et internationales. Cette nécessité de s’implanter au sein de nouveaux espaces et de créer du lien fait écho à une ambition forte : être l’université de référence de l’Indianocéanie.

Établissement de formation pluridisciplinaire, véritable pilier de l’écosystème de formation et de recherche locale, l’Université de La Réunion accueille plus de 19 000 étudiants par an, soit les trois quarts des étudiants du supérieur de La Réunion. Elle propose un panel de plus de 200 formations, du DAEU (diplôme d’accès aux études supérieures) au doctorat, en formation initiale et en formation continue. Ces formations d’excellence sont adossées aux 22 unités de recherche de l’établissement.

L’Université de La Réunion occupe une place unique : il s’agit de la seule université réunionnaise de l’Indianocéanie. Ce positionnement au cœur de l’axe Afrique-Asie lui confère un rôle majeur d’ambassadrice de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation française dans la zone.