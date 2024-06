Consultation médicale : le passage à 30 euros accepté par le Syndicat des médecins libéraux

L’assemblée générale du Syndicat des médecins libéraux réunie ce vendredi s’est positionnée sur la dernière version de l’accord tarifaire proposée par l’Assurance Maladie. Le SML s’est prononcé en faveur de cette convention « afin de ne pas la voir disparaître au détriment des patients », indique le syndicat.

« Au cours d’âpres et difficiles négociations, le SML a obtenu de fortes modifications du texte initialement proposé. Cependant, nos exigences de revalorisation capables de créer un choc d’attractivité suffisant pour susciter l’installation des jeunes médecins n’y sont clairement pas. Nous avons acquis la conviction que le C (la consultation au cabinet, ndlr) à 50 euros et le secteur 2 pour tous se négocient auprès des ministères et parlementaires », avise le SML.

Le Syndicat des médecins libéraux est donc prêt à signer cette convention afin de « préserver le dialogue avec l’Assurance maladie ». Le syndicat espère néanmoins faire évoluer le texte par des avenants en faveur de tous les médecins libéraux, quel que soit leur mode d’exercice et leur spécialité.

L’accord tarifaire – qui porte à 30 euros la consultation du généraliste – avait reçu en milieu de semaine un soutien allant de 62% à 83% des adhérents selon les régions et départements d’un autre syndicat, la Fédération française des médecins généralistes (MG).

Les syndicats médicaux devaient se prononcer avant la fin du mois de mai sur le texte final proposé par l’Assurance maladie à l’issue des négociations conventionnelles.