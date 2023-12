Conseil Municipal de la Commune du Tampon

Le conseil municipal du Tampon s’est réuni ce lundi 27 novembre 2023.

À l’ordre du jour, 2 motions et 27 affaires qui ont toutes été adoptées, parmi lesquelles les questions suivantes :

Agrandissement des cimetières de Terrain Fleury et Bras de Pontho

La commune du Tampon exerce de plein droit la compétence en matière de cimetières. De ce fait, la création, l’agrandissement et la translation de ses cimetières sur son territoire sont décidés par le Conseil Municipal.

La commune doit veiller à ce que le terrain consacré à l’inhumation des morts soit cinq fois plus étend que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année. Sur la partie basse de la commune, les cimetières devraient disposer d’environ 2440 tombes puisque le nombre de décès des cinq dernières années s’élève en moyenne à 488 décès par an.

C’es pour répondre à cette obligation réglementaire que la commune envisage de mener deux grands projets d’extension des cimetières de Terrain Fleury et de Bras de Pontho puisque le nombre de tombes disponibles est devenu insuffisant. Pour la réalisation de ces deux projets, la Commune devra faire appel à des bureaux d’études et à une assistance de maitrise ouvrage pour l’accompagner.

Convention entre la commune du Tampon et VHU Réunion

La commune du Tampon s’engage dans la lutte contre els véhicules hors d’usage (VHU) abandonnés sur son territoire, qui sont, de par leur état, susceptibles de générer des atteintes à l’environnement et des risques sanitaires.

L’association « VHU REUNION » spécialisée dans le secteur d’activité de la récupération des déchets triés, effectue exclusivement à la demande des collectivités, la collecte et le traitement des VHU de type voiture camionnette, de moins de 3,5 tonnes, abandonnés sur le territoire du département de La Réunion. L’association offre un service gratuit pour la collecte et le traitement des VHU en infraction abandonnés sur le domaine public et privé, sous réserve que la collectivité effectue l’instruction administrative, la mise en demeure du propriétaire et remette à « VHU REUNION » les pièces nécessaires à l’enlèvement et la destruction du VHU.

Afin de lutter contre la présence de ces VHU sur le territoire communal, la commune souhaite s’engager dans un partenariat avec cette association, dans le but d’établir une collaboration active dans la lutte contre cette problématique.

Convention cadre de coopération Pole Emploi Réunion et mairie du Tampon

Par délibération du Conseil Municipal a validé le partenariat entre la commune du Tampon et le Pôle Emploi en matière de politique partagée et concertée sur le champ de l’insertion des publics en difficulté de la commune du Tampon dans ce contexte de chômage structurel important. Eu égard au règlement général sur la protection des données (RGPD), il est proposé de compléter la convention cadre de coopération entre Pôle Emploi Réunion et la Mairie du Tampon, par une convention relative à l’échange de données à caractère personnel Pôle Emploi et Mairie du Tampon.

Convention de mise à disposition à titre gratuit des locaux communaux à la Tamponnaise Club Municipal de Tennis

Active depuis plus de 60 ans, la Tamponnaise Club Municipale du Tampon (TCMT) fait partie des associations dynamiques du territoire. Afin de soutenir le club dans sa pratique d’activités en conformité avec son objet social, la collectivité met à sa disposition différents équipements sportifs situés , à titre gracieux.

Organisation de l’exposition canine nationale et internationale – Convention de partenariat entre l’Association Canine Territoriale de La Réunion et la Commune

L’Association Canine Territoriale de La Réunion a pour objectif la promotion et la protection des races de chiens à La Réunion. Elle est la seule association de La Réunion a être affiliée à la Centrale Canine agréée par le ministère de l’Agriculture. Elle souhaite à nouveau organiser l’exposition canine nationale et internationale avec le soutien de la commune du Tampon, les 27 et 28 janvier prochains.

Production et diffusion d’une émission hebdomadaire – Approbation du marché de prestations média avec Antenne Réunion

La mairie du Tampon souhaite dans le cadre de sa communication entamer la diffusion d’un magazine de 4 minutes sur la chaîne « Antenne Réunion », sur la ville du Tampon.

Le présent marché a pour objet la production et l’achat de temps de diffusion d’un magazine télévisé mettant en avant la Ville du Tampon dans le cadre d’une communication institutionnelle.

Miel Vert 2024 – Lettre accord avec France Télévisions – Réunion la 1ère

Dans le cadre de la manifestation Miel Vert, une couverture média est mise en œuvre pour assurer le rayonnement régional de la manifestation. La commune du Tampon organise cette année la 40ème édition de Miel Vert, qui se déroulera du 5 au 14 janvier.

La commune du Tampon et France Télévisions – Réunion la 1ère entendent collaborer pour l’évènement Miel Vert 2024, par le biais d’un plan de communication télévisé et radiophonique.

Travaux d’aménagement de diverses voies – 2è procédure – Lot n°3 – Travaux d’aménagement des trottoirs et réseaux des rues Jules Bertaut et Fidélio Robert – Avenant n°1 au marché de travaux n°2022/37

Dispositif « Accueil de loisirs sans hébergement » pour les vacances scolaires de décembre 2023 – janvier 2024 – Création d’emplois non permanents dans le cadre d’un contrat d’engagement éducatif