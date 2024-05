Concours national de la résistance et de la déportation : Dimitri Giraud remporte le 1er prix

Le lundi 27 mai, dans les salons de la Préfecture, ont été remis les prix du Concours National de la Résistance et de la Déportation en présence du Préfet de la Réunion, Jérôme Filippini. Un événement qui s’inscrit dans les commémorations de la Journée Nationale de la Résistance qui se sont déroulés devant la stèle du Général de Gaulle le même jour.

Ce concours est ouvert aux collégiens de troisième et aux lycéens en France et dans les établissements scolaires français et à l’étranger. Il s’agit de faire perpétuer la mémoire de la Résistance et de la Déportation pour leur permettre de s’en inspirer et d’en tirer des leçons civiques dans leur vie d’aujourd’hui. Les collégiens et les lycéens avaient pour thème de concours « Résister à la Déportation : survivre, s’opposer et résister». Un travail de mémoire auquel s’associe le Département qui était représenté pour l’occasion par la conseillère départementale Sabrina Tionohoué qui a remis le 3ème Prix individuel du concours dans la catégorie collège.

Palmarès :

– 1er Prix en individuel lycée : Dimitri Giraud, terminale 6 du lycée Marguerite Jauzelon de Saint-Denis,

– 2ème Prix en individuel lycée : Alice Duval, Terminal 6 lycée Marguerite Jauzelon de Saint-Denis,

– 3ème prix ex aequo individuel lycée : Anaël ESCANDE, Première 5 du lycée Marguerite JAUZELON de Saint-Denis

– 3ème Prix ex-aequo individuel lycée : Prudentia Carmen Robore, lycée Mémona Hintermann de Saint-Denis,

– – – – – – –

– 1er Prix collectif lycée : Pauline Chane-Hum, Alice Duval, Dimitri Giraud, Soa Issakka, Théo Boyer, Cyprien Penel du lycée Marguerite Jauzelon de Saint-Denis,

– 2ème Prix collectif lycée : Inès Benaissa, Inaya Cassim-Cadjee, Keenan Empereur, Anaël Escande du lycée Marguerite Jauzelon de Saint-Denis,

– 3ème prix collectif lycée : Sasha EVRARD -PAYET, Raphaëlle HOAREAU du lycée Marguerite JAUZELON de Saint-Denis,

– – – – – – –

– 1er Prix individuel collège : Camille THERY, 3 ème H, collège Marthe ROBIN du Tampon

– 2ème prix individuel collège : Moïra CHATELLARD, élève de 3ème O, collège Marthe ROBIN du Tampon

– 3ème prix individuel (ex aequo) collège : Alan LESBIAN : élève de 3ème O, collège Marthe ROBIN du Tampon

– 3ème prix individuel (ex aequo) collège : Océane TECHER : élève de 3ème , collège Auguste Lacaussade de Salazie

– – – – – – –

– 1er prix collectif collège : 14 élèves de la classe défense du collège Adrien Cerneau de Sainte-Marie