Concours de la correspondance : Semaine deux

Irène Frain a accepté d’être « la marraine » de la sixième édition. Elle a été professeur de lettres et de latin à la Sorbonne avant de « rentrer en littérature » et de se consacrer exclusivement à l’écriture. Elle a rédigé une quarantaine d’ouvrages entre autres : « Beauvoir in love », « Marie Curie prend un amant », « Au royaume des femmes », « L’inimitable » ainsi que sur sa vie personnelle comme « Sorti de rien » et « Un crime sans importance » qui a obtenu le prix interallié en 2020.

Elle a aussi co-signé pour un livre collectif (écrivains, acteurs, journalistes et philosophes ») « Lettre à ce prof qui a changé ma vie ». Livre pour ne pas oublier l’assassinat de Samuel Patty professeur d’histoire-géo dans les Yvelines.

Pour Irène Frain, « l’école est l’ascenseur social ». Elle qui est issue d’un milieu très pauvre, elle se sentait exclue par la société et aussi par sa mère qui ne l’aimait pas.

Quelques points communs avec Edmond Albius dont elle nous demande de lui raconter l’histoire…

Dans son dernier ouvrage « Ecrire est un roman » elle nous transmet, à travers des chapitres courts, l’essentiel du « comment écrire ». Tout est prétexte à écrire : un rêve, un souvenir, un fait. Il suffit juste que votre attention soit attirée par un sujet. Le sujet de la vanille vous interpelle ? Alors allez-y ! Lancez-vous !

Et c’est parti !

Irène Frain, romancière, journaliste, est sensible aux parfums exotiques des destinations lointaines. Elle apprécie la délicieuse saveur de la vanille. Elle vous demande de lui écrire l’histoire de la fécondation de la vanille de Bourbon. Comment un jeune esclave a-t-il pu découvrir cette technique ? Qu’est-il devenu ? Racontez-moi son histoire !

Vous commencerez votre lettre par :

Madame,

Edmond Albius a donné une couleur, une saveur à la vanille. La brièveté de sa vie n’a pas été de tout repos…

Le règlement est à lire sur notre site

CONCOURS DE LA CORRESPONDANCE

À dimanche prochain.

G. Aho