Concours de la correspondance : semaine 4

Lier l'écriture et l'Histoire de notre île de manière épistolaire est une action qui retient l'attention de bon nombre d'entre vous depuis 2017.

La semaine dernière, je vous parlais de livres consacrés à l’histoire d’Edmond Albius. Et ce afin d’enrichir votre imagination avant de vous lancer dans la rédaction d’une lettre à Irène Frain s’interrogeant à propos d’Edmond Albius.

Il existe dans l’ile un lieu de mémoire en souvenir de ce jeune esclave.

Un site, un musée mis en place par l’association Sauvegarde de la Mémoire Réunionnaise présidée par Bernard Batou. Historien et écrivain, ce dernier œuvre depuis plusieurs années « à réhabiliter l’histoire d’Edmond Albius. En cela, nous avons décidé depuis plusieurs années à monter un dossier afin que l’UNESCO attribue une reconnaissance mondiale à ce jeune esclave réunionnais. Une manière de mettre en avant un visage sur la fécondation de la vanille auprès des jeunes écoliers, collégiens et lycéens de La Réunion ».

À quelques jours de la fête du 20 décembre (date symbolique dans l’île), Bernard Batou n’est pas peu fier de la remise de la Marianne d’Or cette semaine à Paris à son action envers Edmond Albius. « Nous sommes très fiers d’être au Palmarès 2023. Seul projet d’outre-mer parmi les 152 sélectionnés et 19 récompensés. Il s’agit là d’une marche que nous montons vers l’UNESCO. En 2024 nous déposerons le dossier d’une manière officielle » souligne-t-il.

Un site, un musée à visiter à Sainte-Suzanne et aussi l’ouvrage de Bernard Batou « Jardin du Patrimoine et de la Mémoire » dans lequel il fait la part belle à Edmond Albius.

Le plus d’informations vous engrangerez, le plus d’endroits vous visiterez et votre imagination fera le plein d’idées à jeter sur la page blanche de votre lettre à Irène Frain :

Irène Frain, romancière, journaliste, est sensible aux parfums exotiques des destinations lointaines. Elle apprécie la délicieuse saveur de la vanille. Elle vous demande de lui écrire l’histoire de la fécondation de la vanille de Bourbon. Comment un jeune esclave a-t-il pu découvrir cette technique ? Qu’est-il devenu ? Racontez-moi son histoire !

Vous commencerez votre lettre par :

Madame, Edmond Albius a donné une couleur, une saveur à la vanille. La brièveté de sa vie n’a pas été de tout repos…

G. Aho