Concours de collecte de bouchons : Les gagnants de l’édition 2023 sont …

La « compétition » a été féroce, l’engagement palpable et les résultats sont enfin là ! Après des semaines de collecte acharnée, les écoles, collèges et lycées du Territoire de l’Ouest se sont surpassés dans le cadre de notre grand jeu-concours de collecte de bouchons.

Cette année encore, les élèves, leurs familles et leurs professeurs se sont mobilisés pour collecter le maximum de bouchons en plastique, et permettre ainsi aux personnes à mobilité réduite, de bénéficier du gain de cette récolte, grâce à Cycléa et à l’association Handi-bouchons Réunion. Un élan de solidarité et de générosité envers ceux qui en ont besoin !

Sans plus attendre, voici par catégorie, les 4 classes qui arrivent en tête :

École Maternelle Stella de Saint-Leu : Avec un impressionnant total de 106,36 kg de bouchons, les tout-petits de l’école Stella de Saint-Leu ont montré une motivation sans faille, pour participer et gagner ce jeu concours.

École Élémentaire Raymond Mondon A du Port : Avec une performance exceptionnelle de 206,3 kg de bouchons collectés, l'école Raymond Mondon A du Port a su mobiliser ses élèves, enseignants et parents pour atteindre ce résultat impressionnant.

Collège Le Bernica de Saint-Paul : Avec 133,76 kg de bouchons collectés, le Collège Le Bernica, démontre l'importance de l'engagement communautaire chez les jeunes.

Lycée Jean-Hinglo du Port a réalisé une collecte honorable de 50,22 kg de bouchons, illustrant l'esprit d'équipe et de solidarité parmi les élèves et le personnel.

Un grand merci à toutes les classes participantes pour leur engagement. Le gain de chaque kilogramme de bouchons collectés sera reversé à l’association Handi-bouchons Réunion afin d’améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap.

Pour connaître l’intégralité du classement, consultez le tableau des résultats en téléchargeant le document sur le site du TO