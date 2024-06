[Communiqué] ViaTrajectoire.fr, le nouveau service qui facilite l’inscription des personnes âgées en structures d’hébergement

À partir du 11 juin 2024, ViaTrajectoire, une plateforme facilitant l'orientation et les demandes d'admission des personnes âgées en structures d'hébergement, sera accessible aux patients, familles et professionnels de santé à La Réunion. Ce service est déployé dans l'île par l'ARS en collaboration avec le Conseil Départemental et le GCS TESIS.

Jusqu’à aujourd’hui, les personnes âgées et leur entourage (famille, aidant) complètent à la main le dossier d’admission en établissement d’hébergement, avec l’aide de leur médecin traitant pour le volet médical et le volet autonomie. Ils le photocopie en plusieurs exemplaires, puis adressent les formulaires à chaque établissement sollicité. Le suivi se fait par courrier et téléphone

Avec le site Via Trajectoire, la procédure est dématérialisée : les personnes peuvent s’informer directement sur les structures d’hébergement des personnes âgées de La Réunion et effectuer et suivre leur demande en ligne.

Afin de présenter ce nouveau dispositif à La Réunion, un point presse s’est tenu ce 11 juin 2024 à l’EHPAD Astéria de Saint-Denis. L’occasion de recueillir le témoignage des professionnels de santé de la structure dans l’utilisation de cet outil.

Les intervenants :

-Dr Hamid Elarouti, directeur de l’Animation Territoriale et des Parcours de Santé, à l’ARS La Réunion,

-Oxana Desseaux, directrice de l’EHPAD Astéria,

-Dr Gabriel Rogez, médecin coordonnateur EHPAD Astéria, en présence de Aurélie Nativel, directrice de l’Autonomie au Département et des équipes de l’ARS et du GCS Tesis.