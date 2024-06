[Communiqué] Saint-Pierre Accueille la 3ème Édition du BATTLE DE DANSE HIP-HOP/BREAKING

La Ville de Saint-Pierre, l'OSTL, l'Association 974Allstar, et la Fédération Hip-Hop et Culture Urbaine de La Réunion sont ravis d'annoncer la tenue de la 3ème édition du Battle de Danse Hip-Hop/Breaking Terre2Jeux2024 Océan Indien. Cet événement annuel se déroulera le dimanche 23 juin 2024 à partir de 15h, sur le Port de Saint-Pierre, Place Rotary.

La Ville de Saint-Pierre, l’OSTL, l’Association 974Allstar, ainsi que tous nos partenaires, et la Fédération Hip-Hop et Culture Urbaine de la Réunion, sont ravis de vous annoncer la tenue de la 3ème édition du BATTLE DE DANSE HIP-HOP/BREAKING, TERRE2JEUX2024 OCEAN INDIEN. Cet événement annuel, devenu incontournable pour les amateurs et passionnés de culture urbaine, se déroulera le dimanche 23 juin 2024 à partir de 15h00, sur le Port de Saint-Pierre, Place Rotary.

Un Rendez-Vous à Ne Pas Manquer

Cette manifestation vibrante et dynamique rassemblera des danseurs de toute la région, promettant des performances exceptionnelles et des moments inoubliables. Le BATTLE DE DANSE HIP-HOP/BREAKING, TERRE2JEUX2024 OCEAN INDIEN, est plus qu’une simple compétition : c’est une célébration de la culture hip-hop, de la créativité et de l’inclusion.

Programme de l’Événement (15h00 – 20h00)

🥇 Battle de Breaking 2 vs 2 (+ de 16 ans)

11 équipes maximum, avec 2 crews invités venant de Mayotte et de Maurice

Qualification sur place avec pré-sélection (1 passage par danseur)

🚨 Places à prendre pour le Top 8

🥇 Battle de Breaking 3 vs 3 (- de 16 ans)

13 équipes maximum

Qualification sur place avec pré-sélection (1 passage par danseur)

🚨 Places à prendre pour le Top 8

🥇 Battle de Breaking 1 vs 1 B.Girl (+ de 11 ans)

13 B.Girls maximum

Qualification sur place avec pré-sélection (1 passage par danseur)

🚨 Places à prendre pour le Top 8

🥇 7ToSmock Debout AllStyle

8 danseurs maximum

💨 Pré-inscription ouverte avec B.Boy Red So (0693 50 21 25)

🥇 Battle 1 vs 1 Handi-Breaker

5 participants

🚨 Inscription en amont avec les différentes structures de l’île (Pas d’inscription sur place)

Référent du projet : ABOLET Jérôme alias B.Boy FlashBack (0692 55 85 25)

Éléments Supplémentaires

DJ’s : Krazy Ice

Speaker : Mc Monster

Exposition et Démonstration de Graffiti sur place avec l'artiste Oner

Entrée libre

🗣️ Inscriptions gratuites pour les battles 📣 Pré-inscription pour le 7ToSmock AllStyle ouverte avec B.Boy Red So (0693 50 21 25)

Toute l’équipe de l’OSTL, accompagnée de nos partenaires, vous attend nombreux et nombreuses pour célébrer la culture urbaine dans la joie et la bonne humeur !

Pour plus d’informations et pour les inscriptions, veuillez contacter :

B.Boy Red So : 0693 50 21 25

B.Boy FlashBack (Jérôme ABOLET) : 0692 55 85 25

Venez nombreux pour une journée exceptionnelle dédiée au Hip-Hop !