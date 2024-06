[Communiqué] « Relais des Eko-biker » : Une course solidaire au lycée Lepervanche

Un événement exceptionnel s’est tenu ce vendredi 7 juin de 8h30 à 12h au sein de l’établissement Léon Lepervanche du Port : la course solidaire « Relais des Eko-biker ».

Créée par Mme HILARIC Cathy, professeure de commerce, et M. WISLEY Laurent, professeur de mécanique automobile, cette course visait à promouvoir l’accès à une éducation de qualité pour tous.

Encadrée par la section de décrochage MODAL et animée par les élèves de 1 EPC et de MVA, elle a réuni professeurs, agents, AESH, chefs d’entreprise et associations pour une matinée conviviale autour du développement durable.

Six caisses à savon, construites à partir de vieux vélos offerts par des particuliers, ont couru sur un circuit sécurisé avec neuf points d’arrêt pour répondre à des questions sur le développement durable. Les bénévoles des Lions Club, des Inner Wheels, des salariés et chefs de PME ont assuré le ravitaillement et la sécurité.

Pas de 16 entreprises et associations locales associations ont collaboré pour donner vie à cette première édition.

Le parrain de l’événement, Damien Dorseuil, a souligné l’importance de la sécurité routière : « Le rallye est un sport de vitesse, mais il respecte des normes de sécurité strictes pour garantir la sécurité des pilotes. En comparaison, les jeunes qui ne respectent pas la vitesse sur la route se mettent en danger. » À ses côtés, le Major DIJOUX de la police nationale, l’auto-école Virage et M. PICARD Alix du lycée Léon Lepervanche ont tenu des ateliers de sensibilisation.

Les animateurs de TO/Cyclea ont également montré les bons gestes pour des achats malins, le tri des déchets et la réduction du gaspillage alimentaire.

L’événement, marqué par des fous rires et des échanges joyeux, a illustré l’esprit de recyclage, de créativité et de solidarité, rappelant que le développement durable est l’affaire de tous.