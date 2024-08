[Communiqué] Refuge de la Plaine des Chicots – Roche Ecrite Approvisionnement en eau

De plus en plus de régions de l’Ile, notamment en altitude, font face à un déficit pluviométrique important.

Cette situation entrave fortement le remplissage des réserves d’eau essentielles à l’approvisionnement des Gîtes et Refuges départementaux, en particulier ceux situés dans des zones reculées.

Compte tenu de sa localisation, une pénurie est probable dans les prochains jours au Refuge de la Plaine des Chicots – Roche Ecrite.

Face à cette urgence, nous appelons chacun à faire preuve de responsabilité dans l’utilisation de l’eau, en respectant les directives établies sur ce site touristique.

Pour les randonneurs ne résidant pas au refuge, nous ne serons pas en mesure de fournir de l’eau, pensez donc à ajuster vos réserves en conséquence avant de partir.

Pour les randonneurs qui résident au refuge, des restrictions sont mises en place, notamment avec la fermeture des douches.

Nous sommes déterminés à assurer la meilleure qualité de service possible et vous remercions par avance pour votre soutien et votre compréhension