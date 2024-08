[Communiqué] Place publique Réunion : Une rentrée sans capitaine du navire !

Que les parents se rassurent, la rentrée des élèves réunionnais devrait se dérouler sans trop d’encombre. Les enseignants avec les personnels de direction, les équipes des inspections et du rectorat vont faire « le job ». Ils seront tous sur le pont dès vendredi pour la pré-rentrée et lundi prochain pour accueillir dans les meilleures conditions écoliers, collégiens et lycéens !

En revanche, l’absence de cap, l’incertitude des réformes, les possibles changements entre la rentrée réunionnaise et la rentrée hexagonale… tout cela peut générer des préoccupations voire des angoisses dans la communauté éducative.

Même si l’on entend dans le milieu « la rentrée des réunionnais, ils s’en fichent un peu rue de Grenelle », cela ne veut pas dire que nous ne devons pas nous en offusquer.

Le respect, la considération passent par une attention légitime et particulière au moment de la rentrée pour tous les élèves de France et pour l’ensemble des enseignants et personnels des établissements scolaires de l’outremer (Mayotte fera sa rentrée le 26 août) et de l’hexagone.

Afin de redonner de la confiance en l’éducation nationale et de l’attractivité au métier d’enseignant, le tout au bénéfice de l’instruction et de l’émancipation des futures générations, il est nécessaire de prendre en compte les exigences du système éducatif.

Pour rappel, le ou la ministre qui prendra la place de Nicole Belloubet, ministre démissionnaire, deviendra cinquième sur la liste, depuis la réélection d’Emmanuel Macron en mai 2022. Troisième rentrée du quinquennat, cinquième ministre de l’éducation nationale… Pas vraiment une réussite et loin de la priorité annoncée pour la nation !

Christophe Estève – Porte parole de Place publique Réunion