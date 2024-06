[Communiqué] Participation de la ville de Saint-Denis aux 2èmes Rencontres Nationales de l’Éducation Populaire

**Saint-Denis : Une Reconnaissance Nationale pour son Engagement en Éducation Populaire**

La Ville de Saint-Denis a eu l’honneur d’être invitée aux 2èmes Rencontres Nationales de l’Éducation Populaire. Il s’agit d’une véritable reconnaissance pour l’ensemble des dispositifs déployés par la ville en matière de démocratie participative.

Du 30 mai au 1er juin, les 2èmes Rencontres Nationales de l’Éducation Populaire se sont tenues à Poitiers. Saint-Denis, Ville Citoyenne, y a participé, représentée par Brigitte Adame, élue déléguée à la participation citoyenne.

Plus de 40 ateliers ont permis aux participants de partager leurs expériences, d’explorer des innovations et de discuter des dispositifs existants pour favoriser l’émancipation, la participation citoyenne et le vivre-ensemble.

Saint-Denis, Ville Citoyenne, met la démocratie participative au cœur de sa politique. Aussi a-t-elle été prise en exemple sur le rôle de l’éducation populaire dans la lutte contre le recul de l’accès aux droits.

Depuis le début de la mandature, la participation citoyenne a été déployée sur de nombreux dispositifs :

– L’Académie des Camélias : Un exemple de co-construction favorisant la participation active des citoyens.

– Les Conseils d’Action Citoyenne (CAC) : Espaces de dialogue et de décision pour les habitants.

– Le Budget Participatif (BP) : Un outil permettant aux citoyens de proposer et de voter pour des projets locaux.

– Les Séminaires d’Éducation Populaire : Sessions de formation et de réflexion collective.

– L’École du Bonheur : Initiatives pour améliorer la qualité de vie, telles que la bourse des voyages, la cantine et les bus gratuits, et les vacances éducatives en pied d’immeubles (VEPI).

Grâce aux dispositifs de démocratie participative, les Dionysiennes et Dionysiens peuvent faire entendre leur voix et dynamiser la ville. Saint-Denis s’engage à continuer de développer des actions exemplaires en matière de participation citoyenne et d’éducation populaire.