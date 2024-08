[Communiqué] Nouvelle offre de soins au CHOR : le traitement des varices par laser endoveineux

Le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) innove avec une nouvelle offre de soins pour le traitement des varices grâce à une technique moderne et peu invasive : le laser endoveineux.

Cette technique est aujourd’hui pratiquée uniquement au CHOR par le Docteur Sabine Mustun-Tremel, qui a expressément passé un Diplôme Inter Universitaire en traitement endo-vasculaire thermique. Le traitement des varices est non seulement esthétique mais surtout médical car elles peuvent être à l’origine de thromboses, hémorragies, ulcères chroniques et douleurs fréquentes.

La technique

Le laser endoveineux, une technique révolutionnaire, utilise la chaleur pour traiter les varices sans les extraire chirurgicalement. LASER, acronyme de « Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation », signifie « amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement ». Cette technologie permet d’introduire, par une simple ponction, une fibre optique dans la veine malade pour la détruire par la chaleur, le tout sous anesthésie locale.

Les indications

Les indications du laser endoveineux concernent principalement les veines saphènes. Ce procédé remplace efficacement le « stripping » et permet de traiter la grande veine saphène, la petite veine saphène, ainsi que les saphènes accessoires antérieures de cuisse.

Le principe

Le principe de cette méthode repose sur l’application d’une forte énergie thermique délivrée par la fibre laser à la paroi veineuse. Cette chaleur provoque une inflammation et une rétraction immédiate de la paroi de la veine ; la veine se bouche et se rétracte. Ensuite, le corps prend le relais, transformant progressivement la veine en un tissu fibreux, jusqu’à ce qu’elle disparaisse complètement et devienne même difficile à voir en échographie.

L’utilisation

L’utilisation du laser endoveineux présente de nombreux avantages : l’un des principaux est sa nature peu traumatique. Contrairement au traitement chirurgical traditionnel, il n’est pas nécessaire d’extraire la veine, ce qui réduit considérablement le traumatisme pour le patient et n’entraine pas d’interruption de son activité professionnel (en général, il n’y a pas d’arrêts de travail), une récupération rapide avec une reprise d’une activité normale dès la fin du traitement. C’est peu douloureux, sans cicatrice et est dans la très grande majorité des cas, définitif (pas de récidive).

Les 4 techniques pratiquées au CHOR

Dans le traitement des varices, le CHOR propose donc les 4 techniques actuellement préconisées : la radiofréquence, la sclérose, les phlébectomies et depuis quelques semaines le laser endoveineux qui est aujourd’hui un acte remboursé. Avec cette nouvelle offre de soins, le CHOR continue d’améliorer la qualité de vie de ses patients en leur proposant des traitements modernes, efficaces et moins contraignants.