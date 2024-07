[Communiqué] L’équipage de La Réunion se classe 4è au Tour de France à la voile

A l’issue d’une ultime journée de régate pour le Grand Prix de la Région Bretagne, l’équipage La Réunion composé d’Aurélien Barthélémy, de Gabriel Jean-Albert, de Noémi Gicqueau et de Léo Jean-Albert, se classe 4ème de l’édition 2024 du Tour Voile.

Au départ de ce Grand Prix, très peu de vent. Aurélien Barthélémy souligne : « Les conditions de vent s’annoncent très faibles jusqu’à midi, voire 14h. Pour l’instant, le ciel est très couvert et le vent est faible, voire inexistant.

Le Comité de course a détecté un léger vent de sud-ouest, c’est pourquoi nous sortons du Port maintenant. L’ambiance à bord est centrée sur le plaisir de naviguer, comme hier. Notre objectif est de continuer à réaliser de bonnes performances, en abordant chaque course l’une après l’autre, tout en restant frais et lucides jusqu’à la fin de ce tour de voile. »

Le départ est lancé un peu après 13h00 pour un parcours construit de 9 milles puis d’un parcours côtier. A l’issue des deux manches, l’équipage La Réunion conserve sa 4ème place au classement général du Tour Voile.

A l’arrivée, Léo Jean-Albert déclare : « Nous conservons notre 4ème position au classement général, ce qui est satisfaisant. Cependant, la journée ne s’est pas déroulée comme prévu. Nous avons pris un mauvais départ lors de la première manche. Lors de la deuxième, un autre bateau a pris des initiatives un peu trop engagées, presque au point de causer des collisions, ce qui nous a forcés à prendre un très mauvais départ et a compromis notre manche. »

Aurélien Barthélémy fait le bilan du Tour Voile : « Nous sommes vraiment très heureux de ce Tour Voile même si nous voyons qu’il reste encore du travail à faire. Les trois premiers ont de l’avance, ce qui nous motive à revenir plus forts ».

« J’ai énormément appris, tant en gestion de projet qu’en tant que co-skipper et barreur, car c’était ma première fois à la barre lors d’une régate. Je suis très heureux que nous ayons pu atteindre cette 4ème place. »

Gabriel Jean-Albert ajoute : « Notre ambition sportive était de terminer dans le top 5, et nous y sommes parvenus en finissant 4èmes. En termes de transmission des connaissances, nous avons bien respecté le projet que nous nous étions fixé. La transmission a toujours été équilibrée avec la performance immédiate, et nous avons réussi à maintenir cet équilibre. Les deux courses offshore récentes ont permis de transmettre des connaissances à Aurélien, de ma part et de celle de Jules Delpech, ce qui ouvre de belles perspectives pour l’avenir du projet. »