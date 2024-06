[Communiqué] Législatives : Philippe Robert est candidat sur la 2ème circonscription

Communiqué de Philippe Robert

Depuis la proclamation des résultats des élections européennes dimanche dernier, je n’ai pas souhaité réagir à chaud.

Entre les résultats inquiétants et la décision de dissolution de l’Assemblée Nationale par le Président Macron, la France a sombré dans la nuit et le brouillard, comme le chantait Jean Ferrat.

Je suis un homme de terrain.

J’entends la détresse des réunionnaises et des réunionnais qui n’en peuvent plus, qui croulent sous les taxes,qui n’arrivent plus à payer leur loyer, à se nourrir ou nourrir leurs enfants, ou qui craignent pour leur vie ou la vie de leurs proches…

Je suis préoccupé par notre jeunesse désoeuvrée, sans espoir de pouvoir s’en sortir, et qui se livre à toutes sortes d’excès.

Je suis meurtri de voir nos personnes âgées mendier leur pain ou un toit pour vivre dans des conditions décentes après une vie de labeur.

J’entends, je comprends et je partage les milieux de mois difficile, le ras-le-bol et la colère…

Pour autant, je ne veux pas me résoudre à l’abdication.

Il nous faut agir pour ne plus subir.

C’est ce que nous permet de faire notre droit de vote. Un bulletin de vote est une arme démocratique redoutable qu’il faut utiliser à bon escient.

L’extrême droite n’est pas la solution.

Son ADN est incompatible avec notre métissage, notre diversité, notre multiculturalisme, et tout simplement notre vivre ensemble.

Je ne peux pas renier mes valeurs,mon héritage d’homme de gauche.

Aussi en ces temps troublés, je veux croire que l’espoir de notre pays viendra de la gauche unie.

C’est pourquoi, dans la 2eme circonscription, après concertation de mes militants et de mon groupe politique, j’apporte mon soutien plein et entier à la candidate sortante Karine Lebon qui n’a jamais lâché le terrain et qui fait un travail consciencieux, exemplaire à l’Assemblée Nationale pour défendre les intérêts des réunionnaises et des réunionnais.

« Les parents devraient toujours penser que les yeux de leurs enfants les regardent et parfois les jugent » disait Robert Badinter.

Soyons responsables et pensons à quel monde, à quelle France, à quelle Réunion,à quelle vie nous voulons laisser et léguer à nos enfants. Nous sommes les protagonistes de leur avenir.

J’invite donc l’ensemble des électeurs de la 2eme circonscription, et particulièrement les possessionnaises et possessionnais à se mobiliser et venir voter et faire voter en masse pour la députée sortante Karine Lebon pour une victoire dès le 30 juin!

Philippe ROBERT

Conseiller municipal et communautaire de La Possession