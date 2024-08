[Communiqué] Le CHU de La Réunion s’engage dans la lutte contre le cancer du sein avec une étude pionnière

Le CHU de La Réunion est fier de renouveler son partenariat avec Odyssea Réunion cette année pour lutter contre le cancer du sein. Acteur incontournable dans le diagnostic et le traitement de cette maladie, le CHU s’engage quotidiennement à sensibiliser la population sur l’importance du dépistage et de la prise en charge des patientes atteintes. Lors de la course Odyssea, des soignants seront présents sur le site pour marcher, courir, mais aussi pour informer et conseiller le public.

Inscriptions Ouvertes !

Participez dès maintenant à cet événement solidaire et inscrivez-vous ici sur Odyssea Réunion.

Odyssea Réunion permet également de récolter des fonds essentiels pour faire avancer la recherche sur le cancer du sein à La Réunion. Cette année, les dons contribueront au financement de l’étude CanSér-OGen, une initiative du CHU de La Réunion.

Focus sur une étude de recherche inédite sur le cancer du sein à La Réunion

Cette recherche est dirigée par le Pr Malik Boukerrou, chef du service de Gynécologie du sud Réunion et par Mme Mireille Irabe, doctorante au CEPOI et conseillère en génétique. En collaboration avec les Prs Bérénice Roy-Doray et Mohamed Khettab ainsi que les Drs Phuong Tram, Emmanuel Chirpaz et l’équipe de recherche du CHU de La Réunion.

La Genèse du Projet

Le cancer du sein demeure le cancer le plus fréquent chez la femme, tant à La Réunion qu’en métropole, causant environ 12 000 décès annuels en France. Les consultations d’oncogénétique au CHU de La Réunion, menées depuis une dizaine d’années, ont révélé des particularités génétiques locales dignes d’une étude approfondie.

Une mutation génétique spécifique a été identifiée dans la population réunionnaise. L’étude CanSér-OGen vise à rechercher cette mutation chez les individus développant un cancer du sein à La Réunion et à analyser les facteurs de risque connus tels que l’obésité et le tabagisme.

Objectifs de l’Étude

Évaluer la Fréquence de la Mutation : Déterminer la prévalence de cette mutation génétique fondatrice dans la population réunionnaise atteinte de cancer du sein. Caractériser la Pathologie : Utiliser des tests ciblés pour rechercher la mutation et collecter les facteurs de risque connus associés à la pathologie mammaire. Proposer des Mesures Préventives : Sur la base des résultats, élaborer des programmes de dépistage et de prévention spécifiques adaptés à la population réunionnaise.

État Actuel de l’Étude

L’inclusion des patients se fera jusqu’au 31 mars 2025.

À ce jour, un nombre significatif de participants ont rejoint cette étude innovante, marquant une avancée prometteuse pour les patientes réunionnaises touchées par le cancer du sein.

Les résultats seront communiqués à la fin de l’étude.