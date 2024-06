[Communiqué] Le CHOR présente le « Jeu des Émotions péi »

Le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) a dévoilé mercredi 26 juillet 2024 le « Jeu des Émotions péi », un jeu de cartes co-créé par des artistes réunionnaises et des enfants hospitalisés. Soutenu par plusieurs institutions culturelles et sanitaires, ce projet innovant vise à aider les jeunes patients à exprimer leurs émotions à travers l'art.

Le CHOR Présente le « JEU DES EMOTIONS péi » cocréé avec des artistes et des patients de pédiatrie du CHOR

Ce mercredi 26 juin 2024, dans le hall du Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR), a eu lieu la présentation publique du « JEU DES EMOTIONS péi », en présence des enfants hospitalisés et de leurs familles.

Ce projet novateur, soutenu par l’appel à projet CULTURE ET SANTE de la DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES REUNION, l’Agence Régionale de Santé La Réunion (ARS La Réunion), le DEPARTEMENT DE LA REUNION et la Région Réunion, s’est déroulé au sein du service de pédiatrie du CHOR. Il est le fruit de divers ateliers animés par les artistes réunionnaises Céline Aho-Nienne et Amandine Boyer. Les ateliers ont inclus des enfants et adolescents du service, qu’ils aient ou non participé directement.

Un Projet Collaboratif et Innovant avec des patients co-acteurs

Le « JEU DES EMOTIONS péi » consiste en un jeu de cartes illustrant diverses émotions, résultat d’un processus de recherche mené par l’autrice, l’illustratrice, le personnel soignant et les jeunes participants aux ateliers. Cette collaboration a permis de créer un lien de complicité entre tous les acteurs du projet. Ensemble, ils ont exploré la complexité des émotions à travers le dessin, la couleur, le rythme et la texture, en allant du figuratif à l’abstrait. Céline Aho-Nienne précise : « Tout s’est auto-alimenté. Parfois c’est l’expérience qui a soutenu la création de la carte, mais c’est aussi la recherche entre français et créole qui a permis de traduire plus facilement l’émotion en dessin. »

Présence et Soutien des Institutions

L’événement a rassemblé plusieurs professionnels, dont Marina Pongerard-Singainy, Directrice de la Culture, Hanifa Moussa, Directrice Référente du CHOR, Karine Berny-Burlot, Présidente de la CME et Cheffe de Service de Pédiatrie, Gwladys Laravine, cadre de pôle, et Murielle Besnardeau du service de pédiatrie. La présentation a souligné l’importance de ce type d’actions culturelles dans le parcours de soins.

Le Dr Karine Berny-Burlot a souligné : « L’importance de pouvoir aller dans une prise en soin dans sa globalité, au-delà des traitements somatiques et techniques, puisqu’on veut tout simplement prendre soin, toucher l’humain. Ce projet est un beau projet de partage. L’exemplaire du jeu laissé au sein du service de pédiatrie servira aussi de support dans notre prise en soin. »

Pour Mme Pongerard-Singainy, « l’établissement est fier de soutenir ce genre d’initiative et la création de ce jeu local, inexistant à La Réunion, pour permettre au plus grand nombre de parler de ses émotions. Nous sommes convaincus que ce genre d’outils peut aller au-delà des frontières de l’hôpital même. Parler de ses émotions, ça peut se passer à l’école ou à la maison. Ce jeu a été créé par nos propres patients pour les patients »

Engagement Culturel du CHOR et de l’EPSMR

Le CHOR et l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR) sont engagés et soutiennent les actions culturelles visant à améliorer le bien-être de leurs patients.

Anon fé rant la kiltir dann ron lopital

Ensemble, faisons entrer la culture dans les murs de l’hôpital.