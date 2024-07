[Communiqué] L’ARAR reprend les admissions des adultes en Hospitalisation à Domicile

L’Association Réunion de Soins à Domicile (ARAR) est heureuse d’annoncer la reprise des admissions des adultes en HAD sur l’ensemble du territoire. Après une suspension de plus de deux mois, des mesures correctives portant sur les points critiques et prescrites par l’Agence Régionale de Santé (ARS) La Réunion ont été mises en œuvre et ont permis cette reprise d’activité.

L’ARAR a surmonté les difficultés ayant conduit à la suspension des admissions en avril 2024. L’association a consolidé sa gouvernance, stabilisé ses effectifs médicaux et revu l’organisation interne de ses services pour répondre aux exigences de l’ARS. Ces efforts garantissent depuis le 21 juin une prise en charge optimale des patients adultes et le maintien de la qualité des soins à domicile.

Les admissions ont repris et vont augmenter grâce à l’arrivée d’effectifs médicaux supplémentaires et au recrutement de quatre pharmaciens d’ici septembre.

Du côté de sa gouvernance, l’ARAR s’est dotée d’un nouveau président, Frédéric Pothin, et d’une nouvelle directrice générale, Cynthia Henry. Une nouvelle responsable financière a rejoint l’équipe, et le conseil d’administration a été partiellement renouvelé. Un directeur des opérations et un responsable de la prévention compléteront cette structuration d’ici décembre prochain, garantissant ainsi une gestion efficace et tournée vers la redéfinition du projet de l’établissement.

L’équipe dirigeante et les instances de pilotage ont été reconstituées. Le dialogue a repris avec les salariés et les instances représentatives du personnel dans un climat apaisé. La direction salue les efforts collectifs de l’ensemble des personnels.

Au-delà des mesures impératives immédiates, l’ARAR s’est engagée à mettre en œuvre, sous trois mois, les autres prescriptions de l’ARS, qui en assurera le contrôle.

L’hospitalisation à domicile est un pilier essentiel de l’offre de soins à La Réunion. Elle doit évoluer pour répondre aux besoins croissants liés au vieillissement de la population et aux souhaits des patients et de leurs familles de bénéficier de soins de proximité.

Consciente de ces enjeux, l’ARAR, acteur majeur de la prise en charge des patients à domicile depuis plus de 40 ans, entend bien contribuer activement à cette évolution. L’association, qui compte quelque 200 collaborateurs, s’engage à remplir ses missions d’hospitalisation à domicile (HAD) et de prestataire de santé à domicile (PSAD), avec une détermination renouvelée.