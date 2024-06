[Communiqué] Lancement des finales territoriales du concours « Voix des Outre-mer » 7ème édition

Après 3 mois d’inscriptions pour les candidats des outre-mer il est temps de laisser place à la préparation, la formation gratuite et la réalisation des finales territoires Voix des Outre-mer.

Cette année nous sommes heureux de voir le nombre d’inscriptions en augmentation avec un total de 1077 inscriptions validées au concours avec un engagement renouvelé dans chacun des territoires.

Les prochaines étapes du concours 2024

Finale Saint-Pierre et Miquelon le 8 juillet

Finale Ile de France le 7 septembre

Finale Polynésie le 24 septembre

Finale Nouvelle Calédonie le 5 octobre

Finale Wallis et Futuna le 12 octobre

Finale Mayotte le 26 octobre

Finale Réunion le 31 octobre

Finale Guadeloupe et iles du nord le 9 novembre

Finale Guyane le 16 novembre

Finale Martinique le 12 décembre

Académie Voix des Outre-mer à Paris du 26 décembre 2024 au 7 janvier 2025

Grande Finale à l’opéra de Paris le 8 janvier 2025

Mise à l’honneur des plus belles voix ultramarines

L’association Les Contres Courants organise la 7ème édition du concours Voix des Outre-mer pour donner et poursuivre une vraie visibilité aux talents ultramarins chanteurs (autodidactes, en formation et professionnels) sur la scène nationale et internationale. Désireux d’établir une passerelle entre les territoires pour lutter contre les discriminations dans le milieu de la musique et notamment de l’opéra, le concours est aussi un vecteur d’intégration sociale par la culture en proposant un accès libre et gratuit à la formation musicale à des populations à faibles revenus.

Le concours s’inscrit dans une dynamique d’accès à la culture pour tous. L’objectif est de permettre une ouverture de l’accès à la culture et de la pratique artistique d’excellence au plus grand nombre par ce programme de transmission culturelle dans le temps pour les territoires d’outre-mer encore très éloignée.

Ce concours est ouvert aux talents ultramarins des territoires d’Outre-mer et aux ultramarins de l’Hexagone qui aiment la musique sous toutes ses formes (jazz, zouk, rock, soul etc) et qui possèdent ou non une formation. Il n’impose pas de limite d’âge et est entièrement gratuit. Il a pour première vocation de préparer les candidats dans une voie de professionnalisation.

Promouvoir l’excellence artistique : Le concours s’engage à fournir une formation de haute qualité dispensée par des professionnels de renommée internationale, afin de favoriser l’excellence artistique chez les participants.

Cultiver la diversité musicale : Le concours mettra en valeur la richesse des traditions musicales locales tout en favorisant la découverte et la pratique du répertoire lyrique, contribuant ainsi à la diversité musicale et culturelle.

Fournir une formation complète : Le concours offrira une formation complète qui englobe la technique vocale, la diction, l’interprétation, la scène, afin de préparer les participants à chacune des étapes du concours.

Favoriser la professionnalisation : Le concours s’efforcera de créer des partenariats avec des institutions et des professionnels du secteur lyrique, offrant ainsi des opportunités de réseautage, de mentorat et de professionnalisation aux participants.

Encourager la performance : Le concours organisera régulièrement des concerts, des récitals et des productions d’opéra pour offrir aux participants des opportunités de se produire sur scène, de développer leurs compétences de performance et d’acquérir de l’expérience pratique.

Contribuer au développement culturel local : Le concours collaborera avec les autorités locales, les institutions culturelles et les artistes locaux pour contribuer au développement du secteur lyrique et d’opéra dans les Outre-mer.

En résumé une année avec les Voix des Outre-mer ce sont :

1227 heures de cours de pratique vocale et masterclass délivrées gratuitement

14 professeurs de chants et pianistes

10 finales territoriales avec un total de 50 membres du jury

6 bourses d’accompagnement délivrées par nos partenaires (dont bourse du Pôle Outre-mer de France Télévisions)

3 614 spectateurs en physique pour les finales

Plus de 1 million de spectateurs télé, numériques et radiophoniques

1 création d’opéra lyrique

7 concerts Voix des Outre-mer dont 3 dans des maisons d’opéra française

Votre aide pour cette aventure de transmission culturelle

Concours Voix des Outremer, festival Filao en Martinique, maison des Voix, soutenez et aidez l’association Les Contres Courants dans son aventure car nous avons besoin de chacun pour construire le monde musical de demain.

Chaque aide compte, nos actions culturelles sont entièrement délivrées gratuitement à leurs bénéficiaires (formations gratuites, concerts gratuits). Notre model repose que sur le subventionnement et le mécénat. Alors rejoignez nous et bénéficiez de beaux avantages comme des invitations, moments VIP, réductions d’impôts etc

Appel aux dons

Merci à l’ensemble des partenaires Voix des Outre-mer dans l’ensemble des territoires d’Outre-mer pour porter soutien à nos actions de détection, formation et promotion des voix.

PARTENAIRES Publics : Ministère chargé des outre-mer – Ministère de la Culture – Région Ile-de-France – Office Culturel Départemental de Mayotte – Département de Mayotte – Comité Martiniquais du Tourisme – Collectivité Territoriale de la Martinique – la région Guadeloupe – Collectivité Territoriale de Guyane – MAC de Polynésie Française – DAC Guyane – DAC Réunion – DAC Guadeloupe – DAC Martinique – MAC Saint-Pierre et Miquelon – DAC Mayotte – Préfet de Wallis et Futuna – MAC de Nouvelle Calédonie.

MÉCÈNES : La Caisse des Dépôts et la Fondation Orange

PARTENAIRE Voyage : Corsair donne des ailes au concours Voix des Outre-mer, AirCalin, Air Tahiti Nui.

DIFFUSEURS : France Télévisions et le réseau des 1ères participent au rayonnement et à la promotion des Voix des Outre-mer comme partenaires et diffuseurs des Voix des Outre-mer / France Musique diffuseur de la finale nationale.

SOUTIENS : Pôle Outre-mer de France Télévisions – Opéra national de Paris – Ville de Saint-Pierre – Conservatoire à Rayonnement Régional de La Réunion – la Région Réunion – Conservatoire artistique de la Polynésie française Te Fare Upa Rau – Conservatoire de musique et de Danse de Nouvelle Calédonie – Maison de la culture Polynésie – EPCC Les Trois Fleuves – Conservatoire de Guyane – Axe Sud – Crescendo Films – Outremers360 – Opéra Magazine – Génération Opéra – Opéra for peace – France Antilles – Classique c cool – Music et Opera – Musique en Polynésie.