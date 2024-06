[Communiqué] L’Album péi du quartier Labourdonnais : une initiative originale qui fait vibrer la mémoire de Saint-Benoît

« Les murs portent la mémoire. La mémoire personnelle d’une vie, la mémoire collective d’un quartier. L’enjeu de l’appropriation du cadre de vie par nos administrés reste donc un élément essentiel dans ces quartiers en mutation. C’est pourquoi, la Ville de Saint-Benoît salue la réalisation de l’Album péi. Une démarche innovante et participative qui contribue à faire vivre notre mémoire collective, celle de nos quartiers et au lien social de proximité. »

Patrice Selly, Maire de Saint-Benoît

« L’Album péi est dédié à celles et ceux qui vivent et font vivre au quotidien le quartier de Labourdonnais et la Ville de Saint-Benoît. Habitantes, habitants, acteurs locaux et commerçants ont partagé ces lieux qui comptent dans leur parcours de vie. Cet Album péi témoigne, page après page, de ces tranches de vie humaines et de la poésie de ces quartiers pluriels et vivants. »

Les équipes de la Société Immobilière du Département de La Réunion, du théâtre Les Bambous et de la compagnie lu²

Faire vibrer une mémoire façonnée par les années

En partenariat avec la SIDR, la Ville de Saint-Benoît, le théâtre Les Bambous et la DAC de La Réunion, la compagnie lu² mène ce projet de mémoire urbaine dans le quartier Labourdonnais à Saint-Benoît.

Parce que les murs portent la mémoire, la mémoire personnelle d’une vie, la mémoire collective d’un quartier, la mémoire de plusieurs générations qui s’y sont succédées, cet Album péi, qui s’inspire du principe de l’album panini avec des vignettes autocollantes à chasser, regroupe les lieux qui ont compté le plus pour les habitants du quartier ! Les habitants ont largement été sollicités et associés au projet en amont.

Composé de photographies – qui témoignent de l’attachement des habitants à leurs lieux de vie – et de portraits – qui incarnent l’authenticité d’une histoire commune – cet Album péi est une véritable incarnation visuelle d’une mémoire collective et partagée, par plusieurs générations.

Il sera distribué gratuitement du 13 au 28 juin aux habitants de Saint-Benoît.

Créer à partir du cœur et du regard des habitants

Cette initiative originale vient accompagner la nécessaire transformation de la rive droite de la Ville de Saint-Benoît. Dans le cadre de ce projet de renouvellement urbain, les immeubles de la cité Labourdonnais, construits par la SIDR dès les années 1970, sont aujourd’hui destinés à la démolition. En tant que bailleur social historique de l’île, la SIDR a conscience que ces lieux de vie ont compté pour toutes les familles qui y ont vécu et s’attache à les valoriser et à en perpétuer les meilleurs souvenirs.

En octobre 2023, les équipes de la compagnie lu² et de la scène conventionnée les Bambous ont rencontré 410 habitants pour connaître leur regard sur les lieux de vie emblématiques du quartier et collecter leurs témoignages, souvent vibrants. Ce sont eux qui ont permis d’établir la trame de cet Album péi.

À la suite de quoi des photoreportages ont été réalisés durant les mois de janvier et février par la photographe de Saint-Benoît, Iris Mardemoutou, dans les 24 lieux identifiés et retenus par les habitants.

Une distribution gratuite et ludique en juin dans le quartier Labourdonnais

Désormais imprimé en 1500 exemplaires, l’Album péi va être distribué gratuitement du 14 au 28 juin à Saint-Benoît et va donner lieu à une « chasse à la vignette ». Cette distribution s’organisera donc en deux étapes. Il s’agit d’abord de récupérer un exemplaire papier lors des 6 stands organisés à Saint-Benoît. Puis, chacun pourra jusqu’à début juillet récupérer les stickers complémentaires dans quatre lieux complices du quartier Labourdonnais. L’Album péi sera disponible également dans une version interactive sur la plateforme numérique https://streetalbum.fr/