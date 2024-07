[Communiqué] La mairie d’Etang-Salé réagit après l’attaque de chiens errants

En réponse aux communiqués de certains représentants de partis politiques, nous souhaitons apporter les précisions suivantes :

La principale difficulté rencontrée par la mairie est la récurrence des meutes de chiens circulant entre plusieurs territoires :

· la partie communale,

· la partie de l’intercommunalité CIVIS (Zone d’activité des sables)

· la partie gérée par l’ONF et

· la partie appartenant à la Région (ARDA).

Nous soulignons que cette attaque s’est déroulée entre le territoire de l’ARDA, qui appartient à la Région, et celui de la forêt, géré par l’ONF. C’est pourquoi nous organiserons une table ronde avec l’ONF, CIVIS et la Région pour trouver des solutions pérennes et éthiques à cette problématique commune. Il est assez paradoxal que Monsieur DEFAUD dénonce l’inaction de Monsieur le Maire tout en félicitant la SEMRRE, qui dépend de la CIVIS, dont le Maire, Monsieur HOARAU Mathieu, est vice-président. Par ailleurs, l’opération dont se félicite Mr DEFAUD, s’est faite avec la participation de la police municipale, qui dépend également du Maire.

– soit Monsieur DEFAUD est de mauvaise foi,

– soit Monsieur DEFAUD ne comprend pas le fonctionnement des institutions.

– soit Monsieur DEFAUD ne sait pas ce qu’il écrit

En tout état de cause et assurément, l’opportuniste politique qu’il est, a trouvé là, un os à ronger. La récupération politique d’un fait aussi grave par Monsieur DEFAUD et Monsieur AGATHE, digne d’un « pompier pyromane », est nauséabonde, d’autant plus que Monsieur DEFAUD travaille à proximité du site de l’Arda et ne peut donc ignorer la présence quotidienne de nourrisseurs et des gamelles dans ce secteur.

Nous tenons à préciser que la problématique de l’errance animale est récurrente sur notre île depuis des décennies, bien avant la mandature de Mathieu HOARAU et de son équipe. Nous rappelons que Mr DEFAUD a été élu municipal de l’Etang Salé sous la mandature de Mr LACOUTURE, il aurait été souhaitable qu’il présente son bilan sur cette gestion de l’errance animale. Nous insistons une fois de plus sur la responsabilité de chaque propriétaire et rappelons l’importance de ne pas laisser divaguer leurs animaux dans l’espace public.

Le Maire et son équipe œuvrent à trouver et mettre en place des solutions afin de sécuriser la population de l’Étang-Salé de manière cohérente et bienveillante pour les animaux. Parmi les solutions proposées par la nouvelle municipalité pour pallier ces problématiques, plusieurs axes sont en cours :

Mobilisation de la police municipale pour rappeler la loi sur les obligations des propriétaires concernant l’obligation de l’identification des carnivores domestiques, la lutte contre la divagation animale, et l’abandon des animaux domestiques par des propriétaires irresponsables.

Création d’un espace sécurisé sur le territoire de l’Etang Salé pour retirer intelligemment les chiens errants de l’espace public afin qu’ils ne soient plus en contact direct avec la population, géré par des bénévoles de la protection animale avec pour objectif de les sociabiliser et de les rendre accessibles à l’adoption.

Stérilisation des animaux avec le concours de la CIVIS.

Dans cette problématique d’errance animale il n’existe pas de solutions miracles ou de solutions binaires exclusives. Capturer tous les chiens sans distinction comportementale c’est les emmener tous à la fourrière et les euthanasier sous 4 jours. S’il est vrai que la sécurité publique est un enjeu majeur, il n’en demeure pas moins que dans cette société poussée à la radicalisation, à laquelle s’adonnent Mr DEFAUD et son compère Frédéric AGATHE, capturer tous les chiens et tous les euthanasier en 4 jours n’est pas la solution idéale pour la protection animale …d’autant plus que les abandons augmentent partout sur le territoire ! C’est une problématique qui relève aussi de l’action humaine.

Le maire et son équipe œuvrent pour des solutions bienveillantes, en partenariat avec la SEMRRE (CIVIS), la Police Municipale, et les différents responsables du territoire : ONF, ARDA, Préfecture. Nous invitons Monsieur DEFAUD et Monsieur AGATHE, représentants du parti écologiste, à rejoindre les bénévoles de la protection animale, qui sont encore trop peu nombreux, pour les accompagner dans la mise en œuvre de ces solutions.

Laureen SANCHEZ

Conseillère municipale à la délégation de la protection animale.