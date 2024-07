[Communiqué] La Ligue des Droits de l’Homme à La Réunion appelle au sursaut démocratique

La Ligue des Droits de l'Homme à La Réunion s'adresse dans un communiqué aux citoyens, aux syndicats et associations de La Réunion pour "assurer la défaite du RN".

Communiqué

Pour un sursaut démocratique

Le 7 juillet, pas une voix ne doit manquer

pour assurer la défaite du RN !

Appel aux citoyens, aux syndicats et associations de La Réunion

Face à la perspective mortifère d’un gouvernement du Rassemblement national (RN) nous appelons à un sursaut démocratique et républicain des électrices et électeurs !

Une fois de plus, la LDH à la Réunion dénonce la fable selon laquelle le RN, ancien Front National, serait devenu républicain.

La LDH à la Réunion, indépendante de toute formation politique, appelle à voter en faveur des candidat/e/s les mieux placé/e/s face au RN.

Ce qui se joue dimanche dépasse radicalement ce qui nous divise. Ce n’est pas une question de droite ou de gauche.

C’est une question encore plus essentielle qui va se jouer, celle de la possibilité de vivre toutes et tous ensemble en France et à la Réunion.

Il s’agit de l’arrivée au pouvoir d’un parti dont le programme est construit autour de la négation de l’égalité en droit des êtres humains proclamée par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en 1948, après la victoire sur le nazisme.

Le 7 juillet, pas une voix ne doit manquer pour assurer la défaite du RN !