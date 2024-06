[Communiqué] Jean-Yves Morel « pour une droite unie et rénovée »

Le communiqué :

Le président de la République, Emmanuel Macron, consécutivement aux élections européennes, a promulgué la dissolution de l’Assemblée nationale. Il en découle donc l’organisation de législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet prochains.

Dans cette perspective, Jean-Yves Morel, les militants et sympathisants de Saint-Paul, en appellent à une large union de la droite rénovée, condition sine qua non à la réussite de tout projet électoral.

Les potentiels candidats aux législatives partielles, doivent bénéficier d’un appui qui dépasse chapelles et obédiences qui divisaient précédemment notre courant de pensée.

Il sera ainsi possible, pour ces législatives impromptues, et les municipales à venir, de faire valoir nos engagements humanistes et républicains, d’égalité et de solidarité, dans le respect des électeurs ; pour en finir avec les discriminations et le clientélisme qui nuisent à notre démocratie.