[Communiqué] De Locataires à Propriétaires : Vente de 15 Logements Très Sociaux

15 familles dionysiennes ont franchi une étape décisive vers la réalisation de leur rêve de devenir propriétaires, grâce à l’engagement de la Ville en faveur de l’accession à la propriété. Ce mercredi, ces locataires à très faibles revenus ont signé l’acte de vente de leurs logements, symbolisant ainsi une transformation majeure dans leur parcours de vie. L’accès au logement sur le territoire dionysien est l’une des priorités de la municipalité.

Devenir propriétaire est l’aboutissement de toute une vie, c’est l’assurance d’avoir un patrimoine à transmettre à ses descendants. En tant que ville citoyenne et fraternelle, Saint-Denis place le bien-être de ses habitants au cœur de ses priorités. Sous la direction de la mandature actuelle, le bonheur des citoyens passe aussi par l’accès à un logement digne et sécurisé. Pour répondre à la demande croissante de logements, la municipalité consacre un budget annuel de 270 000 euros à sa politique de l’habitat, visant à développer une offre diversifiée incluant des logements sociaux, des résidences pour jeunes et seniors.

En France, plus de 60 % des habitants sont propriétaires contre 50% à La Réunion. À Saint-Denis ce taux plafonne à 30 %, soit deux fois moins que le taux national. Consciente de cette disparité, la municipalité a fixé comme objectif d’augmenter significativement le nombre de propriétaires sur son territoire.

Saint-Denis s’engage ainsi à permettre à ses administrés d’acquérir les logements qu’ils occupent depuis de nombreuses années à des prix très avantageux, proportionnellement au nombre de loyers versés dans ces habitations. Les prix de ces logements, hors frais de notaire, varient entre 4 600 euros et 31 000 euros.

La maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, a procédé à la signature des actes de vente de 15 Logements Très Sociaux (LTS) ce mercredi après-midi, en compagnie du notaire. Des familles du quartier de Moufia, La Montagne, Bois de Nèfles, Montgaillard, et Marcadet ont ainsi pu concrétiser leur rêve de devenir propriétaires.

La Ville de Saint-Denis renforce son engagement en faveur de l’accession à la propriété en visant la vente annuelle d’au moins 50 Logements Très Sociaux (LTS). Pour cela, un nouveau dispositif, le chèque primo-accédant, a été instauré depuis l’année dernière. Cette aide financière, déduite du prix de vente via le notaire, varie entre 2 500 et 5 000 euros selon la composition du foyer, et est destinée aux familles modestes n’ayant jamais été propriétaires. En complément, la CINOR apporte 3 000 euros sans conditions de ressources et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) accorde une aide de 7 000 euros aux familles éligibles, facilitant ainsi l’accession sociale à la propriété.

Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis :

“Nous accueillons les nouveaux propriétaires de la Ville de Saint-Denis, qui étaient auparavant locataires et sont maintenant enfin propriétaires grâce à une politique municipale encourageant l’accession à la propriété. Cette politique permet aux habitants de posséder leur logement, de bâtir un patrimoine familial et de pouvoir transmettre un héritage à leurs enfants. Aujourd’hui, 15 nouvelles familles bénéficient de l’aide de la Ville et de la CINOR pour devenir propriétaires de leur logement. Cet accompagnement exclusif nous tient particulièrement à cœur ! Ces maisons appartenaient auparavant à la Ville, et aujourd’hui, elles leur appartiennent.”