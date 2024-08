[Communiqué] CYCLÉA s’engage pour l’adoption des Royal Bourbons : Ansanm contre l’errance animale à La Réunion !

En organisant une journée spéciale « Mon animal au bureau » le 26 août, l’entreprise a pu sensibiliser ses collaborateurs, ainsi que les entreprises voisines sur trois de ses sites. Cette journée mondiale du chien marque également le lancement de sa communication dédiée à la lutte contre l’errance et à l’incitation à l’adoption d’animaux sauvés et recueillis par des associations de protection animale.

Le communiqué :

À l’occasion de la Journée mondiale du chien, CYCLÉA, acteur clé de la gestion des déchets et de la protection de l’environnement à La Réunion, franchit une nouvelle étape dans son engagement en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). En organisant une journée spéciale « Mon animal au bureau » le 26 août, l’entreprise a pu sensibiliser ses collaborateurs, ainsi que les entreprises voisines sur trois de ses sites. Cette date marque également le lancement de sa communication dédiée à la lutte contre l’errance et

à l’incitation à l’adoption d’animaux sauvés et recueillis par des associations de protection animale.

Une initiative pionnière pour un territoire en difficulté

Avec plus de 73.000 animaux errants ou divaguant recensés sur l’île, l’errance animale est une problématique majeure qui nécessite une réponse collective. En 2023, la SEM CYCLÉA a ramassé un nombre significatif d’animaux errants sur le Territoire de l’Ouest, en restituant un grand nombre à leurs propriétaires, tout en gérant aussi les conséquences tragiques de cette errance sur nos routes.

Face à cette situation préoccupante, CYCLÉA ne se contente plus de son rôle de gestionnaire de fourrière. La SEM s’engage activement pour inciter les entreprises et leurs collaborateurs à devenir parties prenantes dans la lutte contre l’errance animale, en les encourageant à adopter des animaux recueillis.

Un partenariat en faveur de l’adoption

En collaboration avec des associations locales telles qu’APEBA, CYCLÉA étend son action au-delà de la simple capture des animaux errants. L’entreprise lance ainsi une action de sensibilisation à grande échelle pour promouvoir l’adoption des Royal Bourbons, chien emblématique de La Réunion. Les collaborateurs adoptant de CYCLÉA et des entreprises participantes seront ensuite invités à une cérémonie d’adoption prévue pour la Journée mondiale des animaux le 4 octobre 2024, marquant ainsi un tournant dans l’engagement de CYCLÉA pour le bien-être animal sur l’île.

« Nous sommes convaincus que la lutte contre l’errance animale doit impliquer tous les acteurs de la société, y compris les entreprises. En tant qu’entreprise engagée sur notre territoire, nous voulons aller au-delà de notre mission traditionnelle et inciter à l’adoption RESPONSABLE. Cela passe par une sensibilisation accrue, mais aussi par des actes concrets. Adopter et prendre soin d’un animal, c’est non seulement lui offrir une nouvelle vie, mais aussi contribuer à la sécurité et au bien-être de notre communauté. Bien traiter son animal, l’identifier et le stériliser sont des actes de bienséance élémentaires qui permettent de faire la différence sur notre territoire, très impacté par la question d’insécurité lié à des animaux affamés et livrés à eux-mêmes »

Laurent Blériot, Directeur Général de CYCLÉA.

CYCLÉA appelle ainsi toutes les entreprises de La Réunion à rejoindre cette initiative et à participer activement à la lutte contre l’errance animale, pour un territoire plus sûr et respectueux de ses animaux.