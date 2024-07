[Communiqué] Création du Syndicat Force Ouvrière des Travailleurs Portuaires de La Réunion

Le 8 juillet, les camarades dockers et portuaires de l’île de La Réunion se sont réunis en assemblée générale en présence du Secrétaire général de l’Union départementale FORCE OUVRIERE 974 et du Secrétaire général de la Fédération de l’Equipement, de l’Environnement et des Transports FORCE OUVRIERE. À l’unanimité, ils ont voté pour la création d’un syndicat FORCE OUVRIERE des travailleurs portuaires de La Réunion.

Lors de cette assemblée, un bureau syndical a été élu. Nous avons le plaisir d’annoncer que Mickael Langevilliers a été élu Secrétaire général du syndicat.

Ce nouveau syndicat se donne pour mission de défendre les intérêts de tous les salariés portuaires. Nous voulons un syndicalisme libre et indépendant, où chaque voix est entendue.

Ensemble, nous faisons vivre une nouvelle parole syndicale, pour que chaque travailleur puisse trouver un soutien et une force dans ses revendications.

Notre engagement est clair : défendre les droits, améliorer les conditions de travail et garantir la sécurité des travailleurs portuaires. Nous serons vigilants et combatifs pour que chacun puisse travailler dans la dignité et le respect.

Nous appelons tous les travailleurs portuaires de La Réunion à rejoindre nos rangs pour renforcer notre mouvement et faire valoir nos droits. Ensemble, nous sommes plus forts.

Ensemble, nous ferons entendre notre voix.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter notre bureau à l’Union départementale FORCE OUVRIERE 974.

En avant, pour un syndicalisme fort et unifié !

FORCE OUVRIERE

Les Travailleurs Portuaires de La Réunion