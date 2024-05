[Communiqué] Consentement et violences sexuelles au cœur de la Semaine Nationale de Prévention pour la Santé Sexuelle

- Communiqué de l'ARS - La Semaine Nationale de la Santé Sexuelle, organisée par le ministère de la Santé et de la Prévention, se tiendra du 3 au 9 juin 2024 pour aborder des thèmes comme la contraception, les IST et le consentement. À La Réunion, la 3ème édition, menée par le collectif CARESS 974 et soutenue par l’ARS, mettra l’accent sur le consentement et la lutte contre les violences dans les relations de couple. La campagne « Kan mi di non, c’est Non ! » et divers événements seront organisés sur l’île pour sensibiliser et informer les Réunionnais.

Sous l’impulsion du ministère de la Santé et de la Prévention, la Semaine Nationale de la Santé Sexuelle se déroulera partout en France du 3 au 9 juin 2024. Cet événement vise à mettre en lumière des sujets essentiels tels que la contraception, les infections sexuellement transmissibles (IST) et le consentement. À La Réunion, la 3ème édition, organisée par le collectif CARESS 974, avec le soutien de l’ARS La Réunion, sera centrée sur le consentement, dans une perspective de lutte contre les violences dans les relations de couple. Pour sensibiliser et informer l’ensemble des Réunionnais, une campagne de communication intitulée « Kan mi di non, c’est Non ! » est lancée et de nombreux événements sont organisés sur toute l’île.

Consentement et lutte contre les violences dans les relations de couple : Informer et prévenir

Cette semaine de mobilisation est l’occasion d’aborder le consentement, soulignant que les discriminations, violences, et agressions, parfois liées à l’orientation sexuelle, ont des conséquences sur la santé physique et mentale des individus. Des stands de prévention sont organisés aux quatre coins de l’île, pour informer les Réunionnais et les encourager à poser leurs questions sans filtre.

Les violences sexuelles incluent tout acte sexuel, toute tentative d’acte sexuel, tout commentaire ou toute avance de nature sexuelle dirigés vers une personne non-consentante ou non en mesure de l’exprimer du fait de sa vulnérabilité liée à l’âge ou à sa condition physique ou mentale, quelle que soit la relation entretenue (couple marié ou non). Elles incluent également, et dans les mêmes conditions, le trafic sexuel notamment vis-à-vis des mineurs et des personnes vulnérables ainsi que les violences diverses faites au sexe ou à la sexualité d’une personne.

Sont également catégorisées comme violences sexuelles : l’exhibitionnisme, le chantage, les menaces ou l’utilisation de la force pour obtenir un acte de nature sexuelle, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles et le viol (Ministère de la fonction publique, Guide de prévention et de traitement des situations de violences et de harcèlement dans la fonction publique).

Donner votre consentement signifie que vous êtes d’accord pour que votre partenaire, ou une personne qui vous plaît, vous embrasse, vous touche ou ait des relations sexuelles avec vous. Vous êtes libre d’aimer et d’être aimé, mais vous ne pouvez pas forcer ou être forcé à aimer quelqu’un ou à réaliser des actes sexuels.

– Votre consentement est obligatoire. Dans toute relation, les deux partenaires doivent être d’accord.

– Votre consentement n’est pas définitif. Vous avez le droit de changer d’avis et vous pouvez être d’accord pour certains actes mais pas pour d’autres.

– Vous avez toujours le droit de dire non, à tout moment, même si vous êtes en couple ou marié.

Organisation de l’évènement par CARESS 974

Le Collectif des Acteurs Réunionnais Engagés pour la Santé Sexuelle (CARESS 974) rassemble plusieurs acteurs de la santé sexuelle. L’objectif du Collectif est de promouvoir une approche positive de la santé sexuelle, par l’organisation de semaines d’information, de prévention et de dépistage sur tout le territoire de La Réunion. Avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé (ARS) La Réunion, ces campagnes visent à ce que la population aborde sa sexualité de manière respectueuse, sans tabou, sans discrimination, et sans violence. CARESS 974 unit ainsi tous les acteurs de la santé sexuelle autour de ce même combat.

Programme des actions à La Réunion

Dimanche 2 juin

• Camping de l’Étang Salé (9h à 16h) : Centre de santé sexuelle avec le CeGIDD Gynécologique Sud et le Lion’s Club

Lundi 3 juin

• Atrium du CHU Félix Guyon, Saint-Denis (8h à 16h) : Stand de prévention par le CeGIDD Nord-Est et l’association RIVE

• Saint-Denis (8h à 15h30) : Journée portes ouvertes par l’association RIVE

• Permanence du Planning Familial, 13 D Chemin des Mangues-Carottes – Saint-Louis (9h à 16h) : Action de sensibilisation

Mardi 4 juin

• Gare routière de Saint-Pierre (9h à 16h) : Stand d’information et de prévention par ASETIS et CeGIDD Gynécologique Sud

• Permanence du Planning Familial, 13 D Chemin des Mangues-Carottes – Saint-Louis (9h à 16h) : Action de sensibilisation

Mercredi 5 juin

• Rue Maréchal Leclerc, Saint-Denis (9h à 15h) : Stand d’information et de prévention par le CeGIDD Nord-Est, l’association RIVE, et l’ARPSH

• CeGIDD Ouest : disponible sur rendez-vous de 8h30 à 17h pour répondre aux questions sur la thématique (0262 74 23 80)

Jeudi 6 juin

• Groupe Hospitalier Est Réunion, Saint-Benoît (9h à 15h) : Stand d’information et de prévention par le CeGIDD Nord-Est et l’ARPSH

• CSAPA de Saint-Paul (9h30 à 12h30) : Stand de dépistage et de prévention par le réseau OTE

• Permanence du Planning Familial, 13 D Chemin des Mangues-Carottes – Saint-Louis (9h à 16h) : Action de sensibilisation

Vendredi 7 juin

• Saint-Benoît (12h à 17h) : Village Santé par le CeGIDD Nord-Est, l’association RIVE, et l’ARPSH

• Centre commercial Leclerc de la Ravine des Cabris (9h à 12h) : Stand d’information et de prévention par ASETIS et CeGIDD

• Permanence du Planning Familial, 13 D Chemin des Mangues-Carottes – Saint-Louis (9h à 16h) : Action de sensibilisation

Samedi 8 juin

• CeGIDD Ouest : 29 rue Labourdonnais, Saint-Paul, Ouverture sur rendez-vous de 9h à 12h (0262 74 23 80)

Les structures restent ouvertes durant cette semaine et se tiennent à disposition du public pour toutes informations ou rencontre (appeler avant) :

CEGIDD NORD EST :

Tél : 0262 90 55 69, CHU Félix Guyon – Saint-Denis : du lundi au vendredi : 8h30 – 16h45, fermeture les mardis après-midi dès 13 h (AES et urgences reçus), les 1ers et 3èmes samedis du mois de 8h30-12h30, Au GHER jeudi 10h-15h (en Orthogénie)

CEPS (CeGIDD Ouest) :

Tél. : 0262 74 23 80 : 29 rue Labourdonnais – Saint-Paul : sur RDV Lundi, mercredi, vendredi : 8h30 – 17h / Mardi, jeudi : 8h30 – 16h (les RDV sont possibles les jours mêmes)

CeGIDD Sud :

Tél : 0262 35 96 10, CHU GHSR – Saint-Pierre CHU GHSR face au gymnase Nelson Mandela, Pavillon 3 Saint-Pierre : sans RDV Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h-17h / jeudi : 8h-12h (AES reçus les après-midi)

Associations

ARPSH :

Tél. : 0262 21 88 77, Adresse : 11 bis rue Saint-Jacques – Saint-Denis Permanence d’accueil pour les dépistages Lundi – vendredi : de 11h – 18h 1 vendredi sur 2 de 11h00 à 22h00 lors des permanences nocturnes

ASETIS :

Tél : 0262 25 80 81 ; Adresse : 121 Chemin Casabona – Saint-Pierre Permanence d’accueil pour les dépistages Lundi au vendredi : 9h – 16h

Le Planning Familial 974 :

Tél. : 0800 08 11 11 / 0692 87 36 71 ; Adresse : 13 D Chemin des Mangues-Carottes – Saint-Louis Permanence d’accueil pour les dépistages Lundi au vendredi : 8h – 16h, sur RDV le mercredi

Rive :

Tél : 0262 20 28 56 ; Adresse : 21 rue Malartic – Saint-Denis Accueil pour les dépistages uniquement sur RDV au 0692.82.13.38 ou 0262.20.28.56