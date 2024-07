[Communiqué] Attaques de chiens errants à L’Etang-Salé : la communication gros doigt de la mairie de déni de la réalité

D’habitude, quand le maire de L’Étang-Salé est incapable de résoudre un problème grave relevant de sa compétence, il trouve la parade en niant ses responsabilités ou en dénigrant ses opposants. Cela fait des années que cette stratégie est utilisée pour détourner l’attention des véritables problèmes de la commune. Mais cette fois-ci, concernant les attaques de chiens errants dans la forêt, il a imaginé une nouvelle échappatoire : la négation de la réalité.

Pour sortir de la crise, la municipalité a donc lancé une grossière campagne de communication niant la réalité face au risque avéré d’attaques de chiens errants ou divagants qui mettent tous les jours les vies humaines en danger. Cette campagne, orchestrée avec une désinvolture inquiétante, tente de faire croire aux citoyens que la situation est sous contrôle et que les craintes exprimées ne sont que des exagérations sans fondement. On a vu des affiches, des publications sur les réseaux sociaux, et des discours en conseil municipal qui minimisent la gravité des incidents rapportés, et qui peignent un tableau idyllique de la forêt de L’Étang-Salé.

Cependant, la population étang-saléenne et les usagers de la forêt, conscients de l’incompétence notoire des élus de cette majorité municipale, ne sont pas dupes. Ils savent bien que ces attaques sont réelles et fréquentes, et qu’elles représentent un danger immédiat pour les promeneurs, les joggeurs, et les familles qui viennent profiter de la nature. Les témoignages de personnes ayant été attaquées ou ayant vu des chiens errants agressifs se multiplient, et ces récits sont de plus en plus difficiles à ignorer ou à discréditer.

Les administrés réclament en urgence toutes les mesures nécessaires pour retrouver l’oxygène et la quiétude de leur forêt. Ils demandent des actions concrètes : la capture et la mise en sécurité des chiens errants, une surveillance accrue des zones à risque, et des campagnes de sensibilisation pour les propriétaires de chiens afin de prévenir l’abandon et l’errance des animaux. Mais de cela, Mathieu Hoarau et son équipe semblent incapables de le comprendre. Leur inaction et leur déni aggravent chaque jour un peu plus la situation, laissant les citoyens dans une inquiétude croissante et un sentiment d’abandon face à une menace qui pourrait être gérée avec plus de rigueur et de volonté politique.

En somme, la gestion de cette crise par la municipalité de L’Étang-Salé est révélatrice d’une problématique plus large : celle d’une administration déconnectée des réalités vécues par ses administrés, préférant sauver les apparences plutôt que de prendre les décisions courageuses qui s’imposent pour le bien-être de tous. La population, exaspérée par ce manque de réactivité et par cette communication mensongère, attend des actions tangibles et responsables, espérant que leurs voix seront enfin entendues et que des mesures seront prises pour garantir leur sécurité dans les espaces publics de leur commune.

Vincent Defaud,

Responsable Outre-Mer pour le Conseil National de Génération Ecologie et Référent Départemental de Génération Ecologie La Réunion