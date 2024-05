[Communiqué] 6e édition du Festival d’arts urbains de l’île de La Réunion

Le Festival Réunion Graffiti est de retour pour sa 6ème édition du 2 au 20 octobre 2024 qui mettra à l’honneur les arts urbains sous toutes ses formes :

‭→ Le street art avec une programmation réunissant artistes réunionnais, nationaux et internationaux que nous vous dévoilerons bientôt !

‭→ La photographie avec la venue exceptionnelle de la photographe et photojournaliste MARTHA COOPER.

‭→ La musique, la danse, et le cinéma puisque des concerts, une battle de danse et une projection de film seront organisés en plein air mais également au centre culturel La Cité des Arts.

‭→ Le skateboard qui sera aussi de la partie avec une compétition visant à devenir internationale en 2025.

Le Festival Réunion Graffiti, c’est aussi depuis sa création en 2019 un événement festif et engagé qui offre à toutes et tous la possibilité de participer à de nombreux événements, à l’image des ateliers d’initiation au street art. Une sensibilisation qui a notamment permis à plus de 2000 jeunes issus des quartiers populaires de la Ville de Saint-Denis d’ouvrir leur regard à une nouvelle forme de créativité et d’expression artistique.