[Communiqué] 64 logements seniors inaugurés aux Avirons

Composée de 64 logements, cette nouvelle résidence, située à proximité immédiate des commodités et services, propose un modèle d’habitat adapté au vieillissement et au handicap. La résidence est composée de 64 T2 dont 40 logements locatifs très sociaux et 24 logements locatifs sociaux, avec des surfaces habitables de 53 m².

Conçue par l’opérateur spécialisé Les Villages d’or en co-promotion avec Opale, la résidence dispose d’une salle commune pour les animations de 90 m² afin de favoriser le lien social entre voisins. La régisseuse accompagne les résidents au quotidien dans leurs démarches administratives et propose des activités collectives. Ce programme a nécessité 8.6 M€ d’investissements et a été financé par l’Etat, la Caisse des Dépôts et la CGSS. La Commune et le Département ont apporté leur garantie d’emprunt.

Troisième résidence construite pour les personnes âgées sur la commune des Avirons, ces logements viennent compléter l’offre locative sur le territoire et répondre aux besoins du vieillissement de la population par un cadre de vie adapté. La résidence « Pierre Antoine Hibon », rend hommage au premier maire des Avirons, un pionnier dont le mandat s’est étendu de 1884 à 1899. Pierre Antoine Hibon a mené avec succès de nombreux projets ambitieux, laissant un héritage durable et marquant profondément l’histoire de la commune.

Pour célébrer son impact, une fresque historique réalisée par les artistes Roko et Konix orne désormais l’avenue Général de Gaulle, enrichissant la résidence d’une touche artistique et commémorative. Cette nouvelle résidence vient compléter un parc existant de 1 220 logements locatifs destinés aux seniors, gérés par la SIDR à La Réunion, avec des perspectives de livraisons de 426 logements seniors supplémentaires pour le territoire.