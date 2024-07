Commune de Saint-Denis : Procédure adaptée

Référence acheteur : 2402260081-CD

L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre.

Objet : Mission d’appui d’audits comptables, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux pour les besoins de la Ville de Saint-Denis

Procédure : Procédure adaptée

Lot N° 1 – Audit des associations de type 1901 subventionnées par la ville de Saint-Denis

Lot N° 2 – Audit de sociétés publiques et privées et autres dont la Ville de Saint-Denis est actionnaire

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés au RC.

Remise des offres : 13/08/24 à 15h00 heure locale de l’acheteur au plus tard,

Envoi à la publication le : 09/07/2024

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.saintdenis.re