Commission Permanente du Conseil Départemental Mercredi 13 décembre 2023

La Commission Permanente s’est déroulée à l’issue de la Séance plénière ce mercredi 13 décembre 2023. Le pouvoir d’achat des Réunionnais, l’agriculture, l’environnement, le social, l’insertion, la culture, le sport, la jeunesse, l’éducation, l’habitat et la coopération régionale figuraient à l’ordre du jour de cette séance.

FOCUS ….

POUVOIR D’ACHAT : La bouteille de gaz à 15€ : 6 mois de prolongation du dispositif Le Conseil Départemental va prolonger sa participation au dispositif exceptionnel de réduction du prix de la bouteille de gaz de 12,5 kg, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, sur la base d’un prix plancher de 15 € par bouteille de gaz.

Une enveloppe de 1,7 M€ est votée pour le 1er semestre 2024.

AGRICULTURE : 320 000€ pour participer à la lutte contre l’errance animale

Notre île connaît une situation unique en matière d’errance animale, avec des chiffres très élevés au regard du niveau national : 73 000 chiens errants et 8 000 animaux morts recensés en 2018 sur la voie publique. Cette situation a des impacts négatifs en matière de cadre de vie, d’agriculture (attaques des élevages), de biodiversité (pour les oiseaux endémiques), d’attractivité touristique et même de mobilité douce (dangerosité de la pratique du vélo).

La Collectivité départementale mesure les enjeux de ce fléau et participe à l’action menée par les EPCI dans la lutte contre l’errance animale. Une subvention de 160 000€ est accordée au Territoire de l’Ouest, ainsi qu’à la CIREST.

SOCIAL : Aidants familiaux : le forfait nuit et week-end reconduit en 2024

Les élus de la Commission permanente ont voté la reconduction en 2024 du forfait de 80 heures de suppléance de nuit et de week-end à destination des aidants des bénéficiaires de l’APA (GIR 1 – 2) et des bénéficiaires atteints de maladie neuro-dégénératives.

HABITAT : plus de 25 M€ pour répondre au logement des personnes fragiles

Le dispositif départemental d’amélioration de l’habitat des publics les plus fragiles sera financé à hauteur de 25 M€/an, soit 75 M€ sur la période 2024/2026 pour les propriétaires occupants.

EDUCATION : Collège Gaston Crochet, un nouveau plan de financement validé à hauteur de près de 25M €

La reconstruction du collège Gaston Crochet (La Plaine des Palmistes) avait été validée par la Commission Permanente en 2019 pour un montant de 18 338 473.85€. L’évolution de la conjoncture économique depuis 2020 a généré des retards importants dans la mise en oeuvre des projets tant au niveau européen, national que local ainsi que des surcoûts liés à la flambée des prix des matériaux et aux difficultés d’approvisionnement. Un nouveau plan de financement est validé par la Commission permanente pour un montant de 24 801 747.09€ HT avec une part FEDER de plus de 15,4M€.

Autres dossiers votés

AGRICULTURE

Création de 4 nouvelles unités de transformation de produits locaux

Dans le cadre du plan AGRIPéi 2030, la création d’unités de transformation agroalimentaire des produits agricoles locaux est recherchée en vue de diversifier l’offre alimentaire locale en produits transformés (massivement importés), de rééquilibrer le territoire en matière d’équipements et d’apporter du revenu complémentaire au sein des exploitations agricoles.

Suite à appel à projets, 4 candidatures ont été retenues. L’aide globale accordée à ces projets s’élève à 709 039,24 €.

Fêtes du terroir soutenues : 6 000 € pour le marché du terroir à Saint-Benoît

La Commune de Saint-Benoît recevra une subvention d’un montant de 6 000 € pour l’organisation de la manifestation « Marché du Terroir » qui se déroulera du 15 au 17 décembre 2023.

2 nouveaux dispositifs d’aide validés et ouverts au titre du FEADER 2023-2027

– le dispositif d’aide relatif à l’aide aux économies d’énergie et valorisation des matières résiduaires organiques (MRO),

– le dispositif d’aide relatif à la formation des actifs du secteur agricole.

ENVIRONNEMENT

2 nouveaux terrains de chasse aux tangues ouverts

Le Département va ouvrir deux nouveaux secteurs de chasse au Tangue, situés sur les parties basses de la forêt départementale de Dioré et de la forêt départementale de Cratère jugées peu sensibles ou ayant un intérêt écologique moindre, afin de réduire la pression de chasse de plus en plus forte, exercée sur les autres espaces à fort enjeu de conservation. La gestion et l’exploitation des deux lots est confiée à l’ONF pour une durée de 3 ans.

La Collectivité bénéficiera du Fonds Vert pour le projet Bwa de Kartié

Le Fonds Vert est un dispositif inédit mis en place par le Gouvernement pour accélérer la transition écologique dans les territoires. Ce fonds est dédié au financement des projets présentés par les collectivités territoriales et leurs partenaires publics ou privés, pour les aider à renforcer leur performance environnementale, adapter leur territoire au changement climatique et améliorer leur cadre de vie. À La Réunion, le Fonds vert, effectif depuis mars

2023, bénéficie d’une enveloppe de près de 23 M€.

La Collectivité départementale a répondu à l’appel à projets de l’axe 2 : « Adaptation au changement climatique – Mesure Renaturation des villes » avec son dossier « Bwa de Kartié » inscrit dans le P1MA (Plan 1 Million d’Arbres) qui contribue à rafraîchir les villes en luttant