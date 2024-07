Comment gouverner sans expérience ?

S’il y a des maires, conseillers généraux et régionaux, du Rassemblement national, aucune expérience au niveau gouvernemental. D’ailleurs, c’est une critique peut-être trop fréquente, car comme un demandeur d’emploi, si personne ne propose de donner une chance, il est évident que cette personne ne travaillera jamais. Dont acte.

J’ai écouté attentivement les débats du second tour, sur la chaîne régionale. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les candidats du Rassemblement national, hormis certaines déclarations d’une logique irréfutable, on ne peut que noter l’absence d’un programme justifié par des dépenses et des recettes, en tenant compte des priorités actuelles. Il existe réellement un bricolage non argumenté, et une fantaisie innommable sur des sujets prioritaires. Qu’un étudiant soit sans expérience et hesitant, c’est dans l’ordre du supportable, mais un parti qui a pour ambition de gouverner un pays, je me permets un certain scepticisme. Et sans aucun parti pris, puisque ce parti n’ayant jamais été au pouvoir, il faut voir ce qu’il propose, je concède une certaine logique. Cependant, les compétences ne se decretent pas, et j’aurais apprécié un programme chiffré, avec des arguments sérieux, ainsi qu’une vision globale pour l’avenir du pays, au moins à deux ans de l’élection présidentielle.

Force est de constater, avec les meilleures intentions du monde, que cela n’existe pas dans la profession de foi du Rassemblement national.

Radjah Véloupoulé