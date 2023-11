Commémoration 28 novembre 1942 : 81e anniversaire

Les 28, 29 et 30 novembre sont chaque année le moment d’une commémoration de la Libération de l’île de La Réunion du joug fasciste incarné par le régime de Vichy – représenté dans l’île par le gouverneur Pierre Aubert et du ralliement de l’Île à la France Libre, dès novembre 1942. Depuis de nombreuses années, […]

Les 28, 29 et 30 novembre sont chaque année le moment d’une commémoration de la Libération de l’île de La Réunion du joug fasciste incarné par le régime de Vichy – représenté dans l’île par le gouverneur Pierre Aubert et du ralliement de l’Île à la France Libre, dès novembre 1942.

Depuis de nombreuses années, la section PCR du Port tient à rendre hommage aux Portois qui ont perdu la vie lors de ces évènements.

Cette journée a été marquée par la mobilisation des patriotes portois exhortés et guidés par Léon de Lépervanche, conseiller municipal et conseiller général du Port depuis 1937, dont le rôle a été décisif dans l’issue des combats.

Cette année 2023, c’est le 81e anniversaire des événements survenus au Port et à Saint-Denis de La Réunion, pour se terminer à Salazie, entre les 28 et 30 novembre 1942.

Les combats qui se sont déroulés au Port, à l’approche du contre-torpilleur « Léopard » des FFL, ont fait trois morts dans la ville portuaire.

Comme chaque année, le Parti communiste réunionnais et plus particulièrement la section PCR du Port honorera la mémoire de ces Portois victimes, et du rôle déterminant du communiste résistant Léon de Lépervanche dans l’issue victorieuse.

Nous invitons donc les Portoises, les Portois, les Réunionnaises et les Réunionnais à nous rejoindre à la cérémonie d’hommage qui se tiendra le samedi 25 novembre prochain à partir de 9 H au cimetière marin du PORT.

Pour la Section PCR du Port

Le secrétaire, Patric BOITARD