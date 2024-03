Combat libre : Le programme du GFTC international

Communiqué

Le comité d’organisation de la première rencontre professionnelle de pancrace à la Réunion a dévoilé hier la teneur exhaustive de la fight card*. A l’occasion du meeting du 6 Avril prochain, ce ne sont pas moins de 6 nationalités représentées à l’occasion de 12 combats.

Trois séries seront opposées lors ce 6 Avril avec divers niveaux de classes pour culminer en pro (3 combats). Comme de coutume, chaque combat verra s’affronter des tireurs de même catégorie en fonction de leur poids. Ce poids sera validé lors de la très attendue pesée du Vendredi 5 Avril.

Les réunionnais auront l’occasion de défendre les couleurs locales dans chacun des combats proposés. Reteez également que certaines oppositions sont attendues, explosives dès la carte préliminaire. Certains athlètes en progression constante comptent bien surfer sur ce meeting pour se faire une place dans la hiérarchie locale pour poursuivre leur chemin vers le monde professionnel.

Un des intérêts des combats proposés est une opposition nette de styles à l’occasion de la plupart des joutes. Alors que certains combattants viennent du pied/poing avec une réputation de “strikers”, leurs opposants sont davantage spécialisés dans la lutte et le contact.

À cet effet, le corps arbitral a rappelé hier lors de la conférence de presse les attendus du pancrace qui sera proposé au gymnase de Champ Fleuri. Contrairement à d’autres séries, il sera interdit d’utiliser les coups de coude. Le représentant du corps arbitral détaché par la LRKMDA précisait également que les coups au sol sont interdits dès que les deux combattants ne sont plus debout en ce qui concerne les séries A & B. La série pro combattra donc au sol avec possibilité de coups (visage et torse).

En ce qui concerne l’affiche principale, le local Expedito “le dragon” Valin véritable spécialiste de la boxe thaï sera opposé à un combattant MMA venant de la lutte. Il sera donc intéressant de voir ces deux styles s’affronter dans l’octogone de 11 mètres de diamètre et jauger de l’apprentssage rapide de techniques différentes basées sur le contact au sol pour Le Dragon et la capacité à frapper et encaisser pour le toulousain Quentin Arola.

Quelques places restent disponibles à la vente pour ce rendez-vous sportif et spectaculaire à nul autre pareil du 6 Avril prochain à Saint Denis. Les quelques dizaines de places restantes sont disponibles sur billetplus.re en flashant le QR Code.