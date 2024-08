Climat, de qui se moque-t-on ?

Un ministre s’en est inquiété, mais rien n’y fait. La majorité bienpensante bercée par le « politiquement correct majoritaire », continue de nous bassiner avec les expressions les plus anxiogènes possibles. « Réchauffement climatique » est le leitmotiv qui harcèle nos consciences et nous culpabilise à longueur de journées. Il faut sauver le climat, nous dit-on. Mais on se garde bien de dénoncer les véritables causes et les vrais responsables.

Mais, bon Dieu, arrêtez le massacre. Oui, depuis quelques années, les vagues de chaleur se succèdent. Les villes ont toujours été plus chaudes que les campagnes. À qui la faute ?

Oui, des régions entières connaissent des températures exceptionnellement élevées. Mais personne ne fait le rapprochement entre ce phénomène et l’urbanisation galopante de ce siècle. À qui la faute ?

Les décideurs, sans aucun doute, mais pas les citoyens. Et la gabegie énergétique, qui l’organise ?

Diriger c’est prévoir. Qui dirige ? Qui est incapable de prévoir ? Les décideurs, sans aucun doute, mais pas les citoyens.

Rassurez-vous, chers amis, ce ne sont pas vos petites voitures qui, comme on veut vous le faire croire, polluent le plus et sont responsables du « réchauffement climatique ».

Non, ce sont les politiques appliquées démagogiquement pour être élu. Et quand les conséquences des mauvaises décisions, éclatent, on vous dit : « C’est votre faute ». De qui se moque-t-on ?

Oui, nous jonglons avec les températures. Mais les choses peuvent rapidement rentrer dans l’ordre. Il suffit que les décideurs le décident.

François-Michel MAUGIS