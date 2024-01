Civis : Interdiction de baignade sur les plages de Saint-Pierre et l’Etang-Salé

Suite aux récentes intempéries et par mesure de sécurité, la Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS) tient à informer le public de l'interdiction de baignade sur les plages de Saint-Pierre et de l’Étang-Salé jusqu'à nouvel ordre.

Cette décision découle de l’engagement continu de la CIVIS envers la sécurité et le bien-être des administrés.

En attendant le rétablissement complet de la qualité de l’eau, la CIVIS recommande au public de s’abstenir de se baigner dans ces zones.

La CIVIS demeure résolue à assurer la transparence et la sécurité des espaces de baignade et exprime sa gratitude envers le public pour sa compréhension et sa coopération.